В пермских политэлитах смеются над буднями депутата ГД Водянова

27 февраля 2023 в 14:44 Размер текста - 17 +

Роман Водянов неожиданно напомнил о себе избирателям Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Депутат Госдумы от Перми Водянов близко к сердцу воспринял сообщения о своем исчезновении из информповестки и отчитался об участии в первенстве гаража особого назначения. Поручив своим помощникам распространить информацию об этом в СМИ. «Традиционные соревнования на первенство гаража особого назначения ФСО по скоростному маневрированию в зимних условиях. Необычное зрелище! Благодарю организаторов за приглашение!», — написал Водянов. И добавил, что в этом году соревнования проходили только на автомобилях Aurus, которые используются президентом и членами правительства РФ. В сообщениях в пермских СМИ при этом подчеркивается, что Роман Водянов является членом комитета Госдумы по безопасности. Инсайдеров забавляет, что это уже второй неудачный PR-жест Романа Водянова. В 2021 году, когда он был включен в состав комитета по безопасности, его команда инициировала целую серию сообщений в Telegram и в СМИ о том, что это его аппаратное усиление. И он использует его во благо губернатора Дмитрия Махонина. «Но все же понимают, что в Госдуме депутатов не спрашивают, кто в какой комитет войдет. Тогда его попытки показать, что это неслучайно и пойдет на пользу Махонину, выглядели убого. Сейчас ситуация выглядит еще смешнее. Так вот он какой аппаратный рост: как члену комитета ему можно посещать соревнования водителей», — смеются в политэлитах. Роман Водянов @ВКонтакте Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы от Перми Водянов близко к сердцу воспринял сообщения о своем исчезновении из информповестки и отчитался об участии в первенстве гаража особого назначения. Поручив своим помощникам распространить информацию об этом в СМИ. «Традиционные соревнования на первенство гаража особого назначения ФСО по скоростному маневрированию в зимних условиях. Необычное зрелище! Благодарю организаторов за приглашение!», — написал Водянов. И добавил, что в этом году соревнования проходили только на автомобилях Aurus, которые используются президентом и членами правительства РФ. В сообщениях в пермских СМИ при этом подчеркивается, что Роман Водянов является членом комитета Госдумы по безопасности. Инсайдеров забавляет, что это уже второй неудачный PR-жест Романа Водянова. В 2021 году, когда он был включен в состав комитета по безопасности, его команда инициировала целую серию сообщений в Telegram и в СМИ о том, что это его аппаратное усиление. И он использует его во благо губернатора Дмитрия Махонина. «Но все же понимают, что в Госдуме депутатов не спрашивают, кто в какой комитет войдет. Тогда его попытки показать, что это неслучайно и пойдет на пользу Махонину, выглядели убого. Сейчас ситуация выглядит еще смешнее. Так вот он какой аппаратный рост: как члену комитета ему можно посещать соревнования водителей», — смеются в политэлитах.