Чем запомнится россиянам умерший политолог Глеб Павловский

27 февраля 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Павловского можно считать создателем системы Владимира Путина, заявил Сергей Марков Фото: Владимир Андреев © URA.RU 27 февраля на 72-м году жизни скончался политолог и политтехнолог Глеб Павловский. URA.RU приводит справку о том, кто такой Павловский и чем он запомнился россиянам. Павловский — российский политолог и политтехнолог. Основатель, директор и совладелец «Фонда эффективной политики». С 1997 года — главный редактор «Русского журнала». Его называли «серым кардиналом» российский власти: Павловский вел избирательную кампанию первого президента РФ Бориса Ельцина в 1996 году. А в 2000-2004-м — работал уже для Владимира Путина. Павловский родился 5 марта 1951 года в Одессе в семье инженера-строителя. В молодости был ярым антисоветчиком, за что получил пять лет ссылки. В 1985 году вернулся в Москву. Реформа гласности в СССР во второй половине 1980-х годов позволила Павловскому стать легальным журналистом. В 1985 году он участвует в создании «Клуба социальных инициатив» и журнала «Век XX и мир». Спустя пять лет журналист стал главным редактором журнала. В 1995 году Павловский создал «Фонд эффективной политики». До 2011 года Павловский был советником администрации президента России. Он лишился этой должности из-за критики президента России Владимира Путина. В 2021 году из-за недостоверности представленных сведений «ФЭП» был исключен из Единого государственного реестра юрлиц. «Павловский был одним из создателей системы Владимира Путина… Он прожил счастливую жизнь, много женщин, много детей от разных браков. И всех он обеспечивал, как честный еврей», — сказал политолог Сергей Марков в разговоре с Daily Storm. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

27 февраля на 72-м году жизни скончался политолог и политтехнолог Глеб Павловский. URA.RU приводит справку о том, кто такой Павловский и чем он запомнился россиянам. Павловский — российский политолог и политтехнолог. Основатель, директор и совладелец «Фонда эффективной политики». С 1997 года — главный редактор «Русского журнала». Его называли «серым кардиналом» российский власти: Павловский вел избирательную кампанию первого президента РФ Бориса Ельцина в 1996 году. А в 2000-2004-м — работал уже для Владимира Путина. Павловский родился 5 марта 1951 года в Одессе в семье инженера-строителя. В молодости был ярым антисоветчиком, за что получил пять лет ссылки. В 1985 году вернулся в Москву. Реформа гласности в СССР во второй половине 1980-х годов позволила Павловскому стать легальным журналистом. В 1985 году он участвует в создании «Клуба социальных инициатив» и журнала «Век XX и мир». Спустя пять лет журналист стал главным редактором журнала. В 1995 году Павловский создал «Фонд эффективной политики». До 2011 года Павловский был советником администрации президента России. Он лишился этой должности из-за критики президента России Владимира Путина. В 2021 году из-за недостоверности представленных сведений «ФЭП» был исключен из Единого государственного реестра юрлиц. «Павловский был одним из создателей системы Владимира Путина… Он прожил счастливую жизнь, много женщин, много детей от разных браков. И всех он обеспечивал, как честный еврей», — сказал политолог Сергей Марков в разговоре с Daily Storm.