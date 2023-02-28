28 февраля 2023

Военкор раскрыл, когда в ДНР закончится распутица

Военкор Коц: распутица в ДНР закончится в середине апреля
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Распутица может помешать движению западных танков, считает Андрей Коц Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Распутица (период, когда грунтовые дороги из-за весенних погодных явлений становятся труднопроходимыми) в ДНР должна завершиться в середине апреля. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.

«Сомнительно, как поведет себя западная техника в распутицу. Весной ВСУ собирались идти в контрнаступление. Я был на рубеже Кременная — Сватово и видел, как в грязи завяз танк. То есть не могли его вытащить. Хотя, казалось бы, танк — это сама проходимая боевая машина из всех возможных. Начнет сохнуть там где-то со второй половины апреля», — объяснил Андрей Коц.

При этом военкор добавил, что российским военным распутица не мешала и год назад. «Как помним события годовой давности, год назад нам ничего не мешало наступать. На тот же Мариуполь мы шли по колено в грязи, можно сказать, в это же время», — подчеркнул Коц.

Ранее агентство Reuters распространило информацию о том, что обеим сторонам в наступлении на Украине может помешать распутица. Все из-за того, что поля на востоке превратились в грязь из-за дождя и ранней весенней оттепели.

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Распутица (период, когда грунтовые дороги из-за весенних погодных явлений становятся труднопроходимыми) в ДНР должна завершиться в середине апреля. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. «Сомнительно, как поведет себя западная техника в распутицу. Весной ВСУ собирались идти в контрнаступление. Я был на рубеже Кременная — Сватово и видел, как в грязи завяз танк. То есть не могли его вытащить. Хотя, казалось бы, танк — это сама проходимая боевая машина из всех возможных. Начнет сохнуть там где-то со второй половины апреля», — объяснил Андрей Коц. При этом военкор добавил, что российским военным распутица не мешала и год назад. «Как помним события годовой давности, год назад нам ничего не мешало наступать. На тот же Мариуполь мы шли по колено в грязи, можно сказать, в это же время», — подчеркнул Коц. Ранее агентство Reuters распространило информацию о том, что обеим сторонам в наступлении на Украине может помешать распутица. Все из-за того, что поля на востоке превратились в грязь из-за дождя и ранней весенней оттепели.
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