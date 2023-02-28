Реконструкция очистных сооружений избавит челябинцев от смрадного запаха весной 2024 года. Фото

01 марта 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Общая стоимость проекта превышает 1,5 млрд рублей Фото: пресс-служба мэрии Челябинска Реконструкция очистных сооружений, источника неприятного запаха при выезде из Челябинска в сторону Екатеринбурга, завершится к маю 2024 года. 1 марта на объекте побывала мэр города Наталья Котова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе города. «Первоочередная задача — повысить качество очистки и избавиться от неприятного запаха, который периодически появляется здесь, на выезде в сторону Екатеринбурга. Для этого строятся сооружения механической очистки и обработки осадков. Уже монтируется арматурный каркас, бетонируются монолитные конструкции, ведутся грунтовые работы», — заявила Котова. В районе очистных находится более 37 гектар иловых полей, от которых предстоит избавится. По данным подрядчика АО «РОТЕК», в рамках реализации контракта на сегодняшний день выполнено порядка 20% работ. Единовременно на площадке задействовано более 50 рабочих и 6 единиц техники. В июле прошлого года между муниципальным предприятием «ПОВВ» и АО «РОТЕК» был заключен контракт на проведение двух этапов реконструкции, включающих в себя строительство сооружения механической очистки и сооружения обработки осадков. Общая стоимость превышает 1,5 млрд рублей. Все работы должны быть завершены в мае 2024 года. Перед администрацией города давно стоит задача ликвидировать неприятный запах Пресс-служба администрации Челябинска

Реконструкция очистных сооружений, источника неприятного запаха при выезде из Челябинска в сторону Екатеринбурга, завершится к маю 2024 года. 1 марта на объекте побывала мэр города Наталья Котова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе города. «Первоочередная задача — повысить качество очистки и избавиться от неприятного запаха, который периодически появляется здесь, на выезде в сторону Екатеринбурга. Для этого строятся сооружения механической очистки и обработки осадков. Уже монтируется арматурный каркас, бетонируются монолитные конструкции, ведутся грунтовые работы», — заявила Котова. В районе очистных находится более 37 гектар иловых полей, от которых предстоит избавится. По данным подрядчика АО «РОТЕК», в рамках реализации контракта на сегодняшний день выполнено порядка 20% работ. Единовременно на площадке задействовано более 50 рабочих и 6 единиц техники. В июле прошлого года между муниципальным предприятием «ПОВВ» и АО «РОТЕК» был заключен контракт на проведение двух этапов реконструкции, включающих в себя строительство сооружения механической очистки и сооружения обработки осадков. Общая стоимость превышает 1,5 млрд рублей. Все работы должны быть завершены в мае 2024 года.