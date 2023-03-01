Reuters: США пытаются оценить готовность союзников вводить санкции против КНР из-за спецоперации

02 марта 2023 в 03:13 Размер текста - 17 +

Президент США Джо Байден уже угрожал Китаю «жестким» ответом в случае поддержки России в СВО Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США проводят консультации с союзниками, чтобы выяснить, какие страны готовы поддержать санкции против Китая, если он окажет помощь России в конфликте с Киевом. Об этом сообщают источники среди официальных лиц США. «США информируют союзников о возможности введения новых санкций в отношении Китая, если он окажет поддержку России в конфликте с Украиной. Консультации, которые находятся на предварительной стадии, нужны, чтобы заручиться поддержкой ряда стран, в первую очередь входящих в Группу семи (G7)», — пишет Reuters со ссылкой на источники во властных кругах. Уточняется, что никаких согласований по возможным санкциям пока нет. По данным источников, представители США неформально общались с Китаем, однако не смогли выяснить намерения КНР поддержать Россию в конфликте с Киевом. Ранее президент США Джо Байден уже грозил жестко «ответить» Китаю, если тот окажет военную поддержку России в проведении спецоперации. Он говорил главе КНР Си Цзиньпиню, что Штаты прекратят любое инвестирование в страну.

США проводят консультации с союзниками, чтобы выяснить, какие страны готовы поддержать санкции против Китая, если он окажет помощь России в конфликте с Киевом. Об этом сообщают источники среди официальных лиц США. «США информируют союзников о возможности введения новых санкций в отношении Китая, если он окажет поддержку России в конфликте с Украиной. Консультации, которые находятся на предварительной стадии, нужны, чтобы заручиться поддержкой ряда стран, в первую очередь входящих в Группу семи (G7)», — пишет Reuters со ссылкой на источники во властных кругах. Уточняется, что никаких согласований по возможным санкциям пока нет. По данным источников, представители США неформально общались с Китаем, однако не смогли выяснить намерения КНР поддержать Россию в конфликте с Киевом. Ранее президент США Джо Байден уже грозил жестко «ответить» Китаю, если тот окажет военную поддержку России в проведении спецоперации. Он говорил главе КНР Си Цзиньпиню, что Штаты прекратят любое инвестирование в страну.