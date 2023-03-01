01 марта 2023

Reuters: США пытаются оценить готовность союзников вводить санкции против КНР из-за спецоперации

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Президент США Джо Байден уже угрожал Китаю «жестким» ответом в случае поддержки России в СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США проводят консультации с союзниками, чтобы выяснить, какие страны готовы поддержать санкции против Китая, если он окажет помощь России в конфликте с Киевом. Об этом сообщают источники среди официальных лиц США.

«США информируют союзников о возможности введения новых санкций в отношении Китая, если он окажет поддержку России в конфликте с Украиной. Консультации, которые находятся на предварительной стадии, нужны, чтобы заручиться поддержкой ряда стран, в первую очередь входящих в Группу семи (G7)», — пишет Reuters со ссылкой на источники во властных кругах.

Уточняется, что никаких согласований по возможным санкциям пока нет. По данным источников, представители США неформально общались с Китаем, однако не смогли выяснить намерения КНР поддержать Россию в конфликте с Киевом.

Ранее президент США Джо Байден уже грозил жестко «ответить» Китаю, если тот окажет военную поддержку России в проведении спецоперации. Он говорил главе КНР Си Цзиньпиню, что Штаты прекратят любое инвестирование в страну.

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США проводят консультации с союзниками, чтобы выяснить, какие страны готовы поддержать санкции против Китая, если он окажет помощь России в конфликте с Киевом. Об этом сообщают источники среди официальных лиц США. «США информируют союзников о возможности введения новых санкций в отношении Китая, если он окажет поддержку России в конфликте с Украиной. Консультации, которые находятся на предварительной стадии, нужны, чтобы заручиться поддержкой ряда стран, в первую очередь входящих в Группу семи (G7)», — пишет Reuters со ссылкой на источники во властных кругах. Уточняется, что никаких согласований по возможным санкциям пока нет. По данным источников, представители США неформально общались с Китаем, однако не смогли выяснить намерения КНР поддержать Россию в конфликте с Киевом. Ранее президент США Джо Байден уже грозил жестко «ответить» Китаю, если тот окажет военную поддержку России в проведении спецоперации. Он говорил главе КНР Си Цзиньпиню, что Штаты прекратят любое инвестирование в страну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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