Reuters: США пытаются оценить готовность союзников вводить санкции против КНР из-за спецоперации

США проводят консультации с союзниками, чтобы выяснить, какие страны готовы поддержать санкции против Китая, если он окажет помощь России в конфликте с Киевом. Об этом сообщают источники среди официальных лиц США.
«США информируют союзников о возможности введения новых санкций в отношении Китая, если он окажет поддержку России в конфликте с Украиной. Консультации, которые находятся на предварительной стадии, нужны, чтобы заручиться поддержкой ряда стран, в первую очередь входящих в Группу семи (G7)», — пишет Reuters со ссылкой на источники во властных кругах.
Уточняется, что никаких согласований по возможным санкциям пока нет. По данным источников, представители США неформально общались с Китаем, однако не смогли выяснить намерения КНР поддержать Россию в конфликте с Киевом.
Ранее президент США Джо Байден уже грозил жестко «ответить» Китаю, если тот окажет военную поддержку России в проведении спецоперации. Он говорил главе КНР Си Цзиньпиню, что Штаты прекратят любое инвестирование в страну.
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США проводят консультации с союзниками, чтобы выяснить, какие страны готовы поддержать санкции против Китая, если он окажет помощь России в конфликте с Киевом. Об этом сообщают источники среди официальных лиц США. «США информируют союзников о возможности введения новых санкций в отношении Китая, если он окажет поддержку России в конфликте с Украиной. Консультации, которые находятся на предварительной стадии, нужны, чтобы заручиться поддержкой ряда стран, в первую очередь входящих в Группу семи (G7)», — пишет Reuters со ссылкой на источники во властных кругах. Уточняется, что никаких согласований по возможным санкциям пока нет. По данным источников, представители США неформально общались с Китаем, однако не смогли выяснить намерения КНР поддержать Россию в конфликте с Киевом. Ранее президент США Джо Байден уже грозил жестко «ответить» Китаю, если тот окажет военную поддержку России в проведении спецоперации. Он говорил главе КНР Си Цзиньпиню, что Штаты прекратят любое инвестирование в страну.