Аналитики: большинство пермяков не общаются со своими соседями

02 марта 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Чаще всего пермяки живут рядом с «людьми-невидимками» Фото: Анна Майорова © URA.RU Большинство жителей Перми не общаются со своими соседями, а вспоминают про них лишь после звука закрывающейся двери, запахов табака и еды. Об этом URA.RU сообщили аналитики группы Ренессанс страхование и онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.Ру», подготовившие исследование самых частых описаний соседей пермяков. «Чаще всего жители Перми живут рядом с „людьми-невидимками“, о существовании которых вспоминают по звуку закрывающейся двери (20%). На втором месте в топе самых частых описаний соседей стоят курильщики (16%), а на третьем — любители „высокой кухни“ (15%), так как запах из их квартиры распространяется на весь коридор. При этом большинство пермяков почти не общаются с соседями (60%)», — рассказали аналитики. В пятерку самых частых описаний соседей также вошли люди, из квартир которых постоянно слышны крики взрослых и детей (12%) и соседи-затворники (11%). Больше трети пермяков недовольны своими соседями. Наиболее частой причиной конфликтов являются потопы, перебои с электричеством, неприятные запахи, тараканы, а также звуки ремонта. Около 16 процентов горожан признались, что им пришлось менять из-за соседей место жительства.

Большинство жителей Перми не общаются со своими соседями, а вспоминают про них лишь после звука закрывающейся двери, запахов табака и еды. Об этом URA.RU сообщили аналитики группы Ренессанс страхование и онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.Ру», подготовившие исследование самых частых описаний соседей пермяков. «Чаще всего жители Перми живут рядом с „людьми-невидимками“, о существовании которых вспоминают по звуку закрывающейся двери (20%). На втором месте в топе самых частых описаний соседей стоят курильщики (16%), а на третьем — любители „высокой кухни“ (15%), так как запах из их квартиры распространяется на весь коридор. При этом большинство пермяков почти не общаются с соседями (60%)», — рассказали аналитики. В пятерку самых частых описаний соседей также вошли люди, из квартир которых постоянно слышны крики взрослых и детей (12%) и соседи-затворники (11%). Больше трети пермяков недовольны своими соседями. Наиболее частой причиной конфликтов являются потопы, перебои с электричеством, неприятные запахи, тараканы, а также звуки ремонта. Около 16 процентов горожан признались, что им пришлось менять из-за соседей место жительства.