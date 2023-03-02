Мэрия Екатеринбурга подала в суд на ТРЦ «Гринвич»

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Фонарики на улице Вайнера в преддверие Китайского Нового года. Екатеринбург , гринвич, улица вайнера, вечерний город, китайские фонарики, фонтан спираль времени
Торговый центр задолжал мэрии за аренду площадей Фото:

Администрация Екатеринбурга планирует отсудить у управляющей компании «Гринвича» 140 тысяч рублей, которые торговый центр задолжал за аренду земельного участка. Иск появился в картотеке дел арбитражного суда, подробности URA.RU также рассказали в пресс-службе мэрии.

«УК „Итс-Групп“ задолжала за аренду земельного участка 140,4 тысячи рублей. Кроме того, имеется задолженность по пеням на сумму долга, взысканную решением арбитражного суда от 23 января 2018 года в сумме 24,6 тысячи рублей. Таким образом, общая сумма задолженности составляет 165 тысяч рублей», — отметили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что «Итс-групп» отсудила 215,8 тысячи рублей у магазина детской одежды Stilnyashka. До этого руководство «Гринвича» судилось с брендами, входящими в группу Inditex — «Ойшо СНГ» и «Бершка СНГ». Однако суд прекратил разбирательства.

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Администрация Екатеринбурга планирует отсудить у управляющей компании «Гринвича» 140 тысяч рублей, которые торговый центр задолжал за аренду земельного участка. Иск появился в картотеке дел арбитражного суда, подробности URA.RU также рассказали в пресс-службе мэрии. «УК „Итс-Групп“ задолжала за аренду земельного участка 140,4 тысячи рублей. Кроме того, имеется задолженность по пеням на сумму долга, взысканную решением арбитражного суда от 23 января 2018 года в сумме 24,6 тысячи рублей. Таким образом, общая сумма задолженности составляет 165 тысяч рублей», — отметили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что «Итс-групп» отсудила 215,8 тысячи рублей у магазина детской одежды Stilnyashka. До этого руководство «Гринвича» судилось с брендами, входящими в группу Inditex — «Ойшо СНГ» и «Бершка СНГ». Однако суд прекратил разбирательства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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