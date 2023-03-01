В Кондинском районе ХМАО полиция и волонтеры ищут пропавшую Галину Кодь 1962 года рождения, которая ушла из дома в поселке Дальнем и не вернулась. Информация об этом опубликована в сообществе «Типичный Ханты-Мансийск» в социальной сети «Вконтакте».
«Разыскивается Кодь Галина Георгиевна 1962 года рождения. 26 февраля около 16.00 она ушла из дома в поселке Дальнем. В последний раз ее видели около автомобильной дороги из поселка Дальний в сторону Урая», — указано в публикации.
По словам очевидцев, женщина пыталась остановить попутный транспорт. В дежурной части ОМВД по Кондинскому району корреспонденту агентства подтвердили, что поиски продолжаются. «Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении женщины, просим сообщить в дежурную часть по номеру +7(999)370-04-72», — добавили в полиции.
Ранее URA.RU писало о поисках 17-летнего подростка из Нижневартовска. Он ушел из дома днем 28 февраля.
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