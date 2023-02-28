28 февраля 2023

В ХМАО волонтеры ищут 17-летнего подростка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, светофор, подростки, пешеходная зона, дети, школьный рюкзак
Подросток 28 февраля вышел из дома и пропал Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) волонтеры ищут 17-летнего подростка Вадима Борисова. Как сообщается в группе «Поиск пропавших людей „АЗИМУТ“ г. Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте», он пропал днем 28 февраля.

«Помогите установить местонахождение подростка: Борисова Вадима, 2005 г. р. 28.02.2023 года. 28 февраля около 15:30, ушел из дома по адресу: г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 37, и по настоящее время его местонахождение не известно», — сообщается в группе. Всех кто владеет какой-либо информацией просим звонить 8-800-700-86-77, 8-912-530-94-44 или 112.

Ранее URA.RU сообщало, что Нижневартовске (ХМАО) пропал семнадцатилетний подросток Константин Марков. К поискам привлекли не только добровольцев, но и полицию. Позднее волонтеры сообщили, что мальчик нашелся, а в пресс-службе УМВД по Нижневартовску корреспонденту URA.RU эту информацию подтвердили.

Вадим Борисов при себе имел темно-синий рюкзак

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В Нижневартовске (ХМАО) волонтеры ищут 17-летнего подростка Вадима Борисова. Как сообщается в группе «Поиск пропавших людей „АЗИМУТ“ г. Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте», он пропал днем 28 февраля. «Помогите установить местонахождение подростка: Борисова Вадима, 2005 г. р. 28.02.2023 года. 28 февраля около 15:30, ушел из дома по адресу: г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 37, и по настоящее время его местонахождение не известно», — сообщается в группе. Всех кто владеет какой-либо информацией просим звонить 8-800-700-86-77, 8-912-530-94-44 или 112. Ранее URA.RU сообщало, что Нижневартовске (ХМАО) пропал семнадцатилетний подросток Константин Марков. К поискам привлекли не только добровольцев, но и полицию. Позднее волонтеры сообщили, что мальчик нашелся, а в пресс-службе УМВД по Нижневартовску корреспонденту URA.RU эту информацию подтвердили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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