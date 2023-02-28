Подросток 28 февраля вышел из дома и пропал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) волонтеры ищут 17-летнего подростка Вадима Борисова. Как сообщается в группе «Поиск пропавших людей „АЗИМУТ“ г. Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте», он пропал днем 28 февраля.

«Помогите установить местонахождение подростка: Борисова Вадима, 2005 г. р. 28.02.2023 года. 28 февраля около 15:30, ушел из дома по адресу: г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 37, и по настоящее время его местонахождение не известно», — сообщается в группе. Всех кто владеет какой-либо информацией просим звонить 8-800-700-86-77, 8-912-530-94-44 или 112.

Ранее URA.RU сообщало, что Нижневартовске (ХМАО) пропал семнадцатилетний подросток Константин Марков. К поискам привлекли не только добровольцев, но и полицию. Позднее волонтеры сообщили, что мальчик нашелся, а в пресс-службе УМВД по Нижневартовску корреспонденту URA.RU эту информацию подтвердили.