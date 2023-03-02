Челябинский Доктор Женя отправился на передовую

Врач Евгений Косовских открыл клинику для бездомных в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинский врач Евгений Косовский (Доктор Женя), открывший клинику для бездомных, отправился на передовую. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Луганск, побывал в особом госпитале и пообщался с главным врачом по душам. Если пригласят в данный госпиталь помогать, то поеду обязательно!», — рассказал Косовских на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Доктор Женя добавил, что получил от главврача Луганского госпиталя несколько житейских советов по организации помощи бездомным. Кроме того, они обсудили волонтерскую помощь жителям Луганской народной республики.

«Есть у меня вопросы, крутящиеся в моей голове несколько лет, на которые не могу найти ответы. А тут два совета и все встает на свои места», — отметил челябинский врач.

Доктор Женя возглавил уникальный для всей страны медцентр «Другая Медицина». В нем бездомные и люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут получить помощь. Медиков-волонтеров поблагодарил губернатор региона Алексей Текслер.