02 марта 2023

Челябинский Доктор Женя отправился на передовую

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в медицинском центре «Другая медицина». Челябинск, косовских евгений, доктор женя
Врач Евгений Косовских открыл клинику для бездомных в Челябинске Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Челябинский врач Евгений Косовский (Доктор Женя), открывший клинику для бездомных, отправился на передовую. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Луганск, побывал в особом госпитале и пообщался с главным врачом по душам. Если пригласят в данный госпиталь помогать, то поеду обязательно!», — рассказал Косовских на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Доктор Женя добавил, что получил от главврача Луганского госпиталя несколько житейских советов по организации помощи бездомным. Кроме того, они обсудили волонтерскую помощь жителям Луганской народной республики.

«Есть у меня вопросы, крутящиеся в моей голове несколько лет, на которые не могу найти ответы. А тут два совета и все встает на свои места», — отметил челябинский врач.

Доктор Женя возглавил уникальный для всей страны медцентр «Другая Медицина». В нем бездомные и люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут получить помощь. Медиков-волонтеров поблагодарил губернатор региона Алексей Текслер.

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Челябинский врач Евгений Косовский (Доктор Женя), открывший клинику для бездомных, отправился на передовую. Об этом он сообщил в соцсетях. «Луганск, побывал в особом госпитале и пообщался с главным врачом по душам. Если пригласят в данный госпиталь помогать, то поеду обязательно!», — рассказал Косовских на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Доктор Женя добавил, что получил от главврача Луганского госпиталя несколько житейских советов по организации помощи бездомным. Кроме того, они обсудили волонтерскую помощь жителям Луганской народной республики. «Есть у меня вопросы, крутящиеся в моей голове несколько лет, на которые не могу найти ответы. А тут два совета и все встает на свои места», — отметил челябинский врач. Доктор Женя возглавил уникальный для всей страны медцентр «Другая Медицина». В нем бездомные и люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут получить помощь. Медиков-волонтеров поблагодарил губернатор региона Алексей Текслер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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