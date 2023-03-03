Московский пятиклассник через соцсети слал интимные фото 9-летней челябинке

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Москвич присылал челябинке фото и видео в Telegram Фото:

Девятилетняя жительница Магнитогорска (Челябинская область) на протяжении двух с половиной месяцев получала от незнакомца в «Telegram» интимные фото и видео. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, таинственным незнакомцем оказался пятиклассник из Подмосковья.

«Силовики смогли запеленговать сигнал извращенца. После была выявлена его личность. Им оказался пятиклассник из деревни Каменка Московской области», — рассказал источник.

По данным URA.RU, на школьника завели уголовное дело по ч.4 ст. 132 УК РФ. Хоть он и не достиг возраста наступления уголовной ответственности, с ним будут проведены следственные мероприятия.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что не владеют информацией по данному инциденту.

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Девятилетняя жительница Магнитогорска (Челябинская область) на протяжении двух с половиной месяцев получала от незнакомца в «Telegram» интимные фото и видео. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, таинственным незнакомцем оказался пятиклассник из Подмосковья. «Силовики смогли запеленговать сигнал извращенца. После была выявлена его личность. Им оказался пятиклассник из деревни Каменка Московской области», — рассказал источник. По данным URA.RU, на школьника завели уголовное дело по ч.4 ст. 132 УК РФ. Хоть он и не достиг возраста наступления уголовной ответственности, с ним будут проведены следственные мероприятия. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что не владеют информацией по данному инциденту.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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