Пермские рабочие обманули предприятие на сотни тысяч рублей

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Ущерб составил более 450 тысяч рублей Фото:

Рабочие одного из пермских предприятий обманули бухгалтерию на 450 тысяч рублей. Сотрудники предоставили ложные справки о проживании в дорогой гостинице, чтобы получить лишние деньги, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«По версии следствия, обвиняемые по возвращении из командировки предоставили в бухгалтерию организации авансовый отчет с заведомо поддельными справками о проживании в гостинице. Общая сумма незаконно полученных средств составила более 450 тыс. рублей», — говорится на сайте.

Семь рабочих поехали в командировку весной 2021 года. Они жили на съемной квартире или в более дешевой гостинице, оплата за которые не предусмотрена. Сотрудников предприятия будут судить ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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Рабочие одного из пермских предприятий обманули бухгалтерию на 450 тысяч рублей. Сотрудники предоставили ложные справки о проживании в дорогой гостинице, чтобы получить лишние деньги, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «По версии следствия, обвиняемые по возвращении из командировки предоставили в бухгалтерию организации авансовый отчет с заведомо поддельными справками о проживании в гостинице. Общая сумма незаконно полученных средств составила более 450 тыс. рублей», — говорится на сайте. Семь рабочих поехали в командировку весной 2021 года. Они жили на съемной квартире или в более дешевой гостинице, оплата за которые не предусмотрена. Сотрудников предприятия будут судить ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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