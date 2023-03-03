Пермские рабочие обманули предприятие на сотни тысяч рублей

Ущерб составил более 450 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рабочие одного из пермских предприятий обманули бухгалтерию на 450 тысяч рублей. Сотрудники предоставили ложные справки о проживании в дорогой гостинице, чтобы получить лишние деньги, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«По версии следствия, обвиняемые по возвращении из командировки предоставили в бухгалтерию организации авансовый отчет с заведомо поддельными справками о проживании в гостинице. Общая сумма незаконно полученных средств составила более 450 тыс. рублей», — говорится на сайте.

Семь рабочих поехали в командировку весной 2021 года. Они жили на съемной квартире или в более дешевой гостинице, оплата за которые не предусмотрена. Сотрудников предприятия будут судить ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).