Студенты из ХМАО смогут учиться кинематографу в других странах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти ХМАО планируют заключить соглашение в рамках кинофестиваля «Дух огня», которое позволит югорским студентам учиться кинематографу в других странах. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время пресс-подхода, передает журналист URA.RU.

«Планируем обмены студентами-кинематографистами с различными странами, стремимся к этому. Надеюсь, что на фестивале подпишем документ, который узаконит эти взаимоотношения», — сказала Комарова.

Вице-губернатор Елена Шумакова во время пресс-конференции рассказала, что в рамках фестиваля начала работать академия «Духа огня», которая включает в себя лаборатории, мастерские и школы кино. «Для нас очень важно, чтобы академия „Духа огня“ работала на студенческие обмены во всем мире, привлекала кинематогорафистов в Югру. Только в художественных школах у нас учится 24 тысячи ребят. Это югорчане, которые так или иначе связывают свою жизнь с творчеством, культурой искусством и кинематографом», — сказала Шумакова. На кинофестивале состоятся две встречи с представителями Индии и Объединенных Арабских Эмиратов, посвященные расширению партнерских отношений.

Ранее URA.RU писало, что правительство ХМАО планирует сотрудничество в области киноиндустрии по широкому кругу вопросов с ОАЭ. Об этом заявила Комарова на пресс-конференции посвященной фестивалю авторского кино «Дух Огня».