Время проезда на зеленый сигнал сократили до 12 секунд Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) жители жалуются на огромные пробки после перенастройки светофора на перекрестке улиц Омская и Нефтяников. Об этом сообщается в telegram-канале сообщества «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

«После очередной дурацкой перенастройки светофоров, перекресток Омская-Нефтяников пополнил ряды сложных перекрестков Нижневартовска. Заторы образуются аж с улицы Жукова. Это просто беспредел», — сообщает подписчик городского паблика.

В комментариях пользователи отмечают, что светофор горит всего 12 секунд. За это время невозможно успеть проехать необходимому количеству машин для разгрузки движения. Подписчик канала под ником Юрий требует: «Верните как было!»

Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Нижневартовска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) ввели в эксплуатацию улицы Нововартовскую и Московкина, которые должны избавить город от пробок. Нововартовская стала дублером единственной дороги, соединяющей старую часть города с новыми микрорайонами и центром — улицы Лопарева. Улица Московкина — основной въезд в два густонаселенных микрорайона новостроек, который был перекрыт два года, пока велось строительство.