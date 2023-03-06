Психотерапевт назвала неожиданный способ получить удовольствие от секса в любом возрасте

Психотерапевт Уайз: снять стресс перед сексом поможет специальная техника дыхания
© Служба новостей «URA.RU»
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Парочка влюбленная Челябинск, влюбленные, молодежь
Удовольствие для человека выступает как необходимость для здорового ума и тела, отметила Нэн Уайз Фото:

Партнеры могут получить дополнительное удовольствие от секса при помощи долгого и плавного вдоха и выдоха воздуха через нос. Об этом рассказала психотерапевт Нэн Уайз.

«Сделайте долгий плавный вдох через ноздри, а затем более продолжительный плавный выдох. В этот момент тело переводит нервную систему в восстановительный режим, сердце замедляется, а уровень гормонов стресса снижается», — написала Нэн Уайз в авторской колонке для Psychology Today. Она отметила, что снижение удовольствие от секса связано с ежедневным стрессом. Нэн Уайз также посоветовала следить за качеством своего дыхания в течение дня.

Психотерапевт Нэн Уайз подчеркнула, что такое дыхательное упражнение улучшает общее состояние организма. Это важно не только при интимной жизни, но и при повседневной. Нэн Уайз также отметила, что для человека удовольствие должно выступать не как роскошь, а как необходимость для здорового ума и тела.

Ранее американский психотерапевт, специализирующийся на лечении сексуальных расстройств, Памела Стивенсон Коннолли отметила, что более опытному партнеру стоит добавить игривости в секс, чтобы второй партнер, который чувствует скованность, расслабился.

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Партнеры могут получить дополнительное удовольствие от секса при помощи долгого и плавного вдоха и выдоха воздуха через нос. Об этом рассказала психотерапевт Нэн Уайз. «Сделайте долгий плавный вдох через ноздри, а затем более продолжительный плавный выдох. В этот момент тело переводит нервную систему в восстановительный режим, сердце замедляется, а уровень гормонов стресса снижается», — написала Нэн Уайз в авторской колонке для Psychology Today. Она отметила, что снижение удовольствие от секса связано с ежедневным стрессом. Нэн Уайз также посоветовала следить за качеством своего дыхания в течение дня. Психотерапевт Нэн Уайз подчеркнула, что такое дыхательное упражнение улучшает общее состояние организма. Это важно не только при интимной жизни, но и при повседневной. Нэн Уайз также отметила, что для человека удовольствие должно выступать не как роскошь, а как необходимость для здорового ума и тела. Ранее американский психотерапевт, специализирующийся на лечении сексуальных расстройств, Памела Стивенсон Коннолли отметила, что более опытному партнеру стоит добавить игривости в секс, чтобы второй партнер, который чувствует скованность, расслабился.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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