Трассу Екатеринбург-Челябинск занесло снегом

06 марта 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Автовладельцы пожаловались на заснеженную трассу М-5 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Водители жалуются на заснеженную федеральную автомобильную дорогу М5 «Урал». Речь идет о промежутке участка Екатеринбург-Челябинск. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Трасса Екатеринбург-Челябинск просто засыпана снегом. Очень тяжело двигаться по такому состоянию дорог», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Уралуправтодор. Там сообщили, что на данном участке у них работает подрядчик ООО «Союз Автодор». «Мы оперативно отрабатываем жалобы. Проезжая часть уже расчищена. Было задействовано 8 единиц спецтехники. Мы просим жителей региона с жалобами обращаться в диспетчерскую по номеру 8-800-200-63-06», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что снежные заносы на трассе М5 «Урал» привели к массовым авариям грузовых фур. Тогда сотрудники госавтоинспекции попросили водителей отказаться от поездок.

Водители жалуются на заснеженную федеральную автомобильную дорогу М5 «Урал». Речь идет о промежутке участка Екатеринбург-Челябинск. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Трасса Екатеринбург-Челябинск просто засыпана снегом. Очень тяжело двигаться по такому состоянию дорог», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Уралуправтодор. Там сообщили, что на данном участке у них работает подрядчик ООО «Союз Автодор». «Мы оперативно отрабатываем жалобы. Проезжая часть уже расчищена. Было задействовано 8 единиц спецтехники. Мы просим жителей региона с жалобами обращаться в диспетчерскую по номеру 8-800-200-63-06», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что снежные заносы на трассе М5 «Урал» привели к массовым авариям грузовых фур. Тогда сотрудники госавтоинспекции попросили водителей отказаться от поездок.