05 марта 2023
04 марта 2023

Трассу Екатеринбург-Челябинск занесло снегом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край, зима, газель, дети, зимняя дорога, перевозка детей, трасса зимой, снежная трасса, заснеженная дорога
Автовладельцы пожаловались на заснеженную трассу М-5 Фото:

Водители жалуются на заснеженную федеральную автомобильную дорогу М5 «Урал». Речь идет о промежутке участка Екатеринбург-Челябинск. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Трасса Екатеринбург-Челябинск просто засыпана снегом. Очень тяжело двигаться по такому состоянию дорог», — делятся читатели агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Уралуправтодор. Там сообщили, что на данном участке у них работает подрядчик ООО «Союз Автодор». «Мы оперативно отрабатываем жалобы. Проезжая часть уже расчищена. Было задействовано 8 единиц спецтехники. Мы просим жителей региона с жалобами обращаться в диспетчерскую по номеру 8-800-200-63-06», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что снежные заносы на трассе М5 «Урал» привели к массовым авариям грузовых фур. Тогда сотрудники госавтоинспекции попросили водителей отказаться от поездок.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Водители жалуются на заснеженную федеральную автомобильную дорогу М5 «Урал». Речь идет о промежутке участка Екатеринбург-Челябинск. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Трасса Екатеринбург-Челябинск просто засыпана снегом. Очень тяжело двигаться по такому состоянию дорог», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Уралуправтодор. Там сообщили, что на данном участке у них работает подрядчик ООО «Союз Автодор». «Мы оперативно отрабатываем жалобы. Проезжая часть уже расчищена. Было задействовано 8 единиц спецтехники. Мы просим жителей региона с жалобами обращаться в диспетчерскую по номеру 8-800-200-63-06», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что снежные заносы на трассе М5 «Урал» привели к массовым авариям грузовых фур. Тогда сотрудники госавтоинспекции попросили водителей отказаться от поездок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...