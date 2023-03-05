Трассу Екатеринбург-Челябинск занесло снегом

Водители жалуются на заснеженную федеральную автомобильную дорогу М5 «Урал». Речь идет о промежутке участка Екатеринбург-Челябинск. Об этом рассказали читатели URA.RU.
«Трасса Екатеринбург-Челябинск просто засыпана снегом. Очень тяжело двигаться по такому состоянию дорог», — делятся читатели агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Уралуправтодор. Там сообщили, что на данном участке у них работает подрядчик ООО «Союз Автодор». «Мы оперативно отрабатываем жалобы. Проезжая часть уже расчищена. Было задействовано 8 единиц спецтехники. Мы просим жителей региона с жалобами обращаться в диспетчерскую по номеру 8-800-200-63-06», — уточнили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что снежные заносы на трассе М5 «Урал» привели к массовым авариям грузовых фур. Тогда сотрудники госавтоинспекции попросили водителей отказаться от поездок.
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