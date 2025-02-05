В Екатеринбурге площадь пожара в магазине автозапчастей на Елизавете увеличилась до 900 квадратных метров. Огонь перекинулся на соседний склад с маслом и антифризом, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России.
«Площадь пожара в Екатеринбурге увеличилась до 900 „квадратов“. Огонь охватил соседний склад с маслом и антифризом», — пояснили спасатели. На месте ЧП работают 44 пожарных и 14 единиц спецтехники.
Пожар охватил магазин «УралАвтоТрейд» по переулку Саранинский, 2 вечером 5 февраля. Изначально огонь разошелся до 300 квадратных метров, а возгорание тушили 18 спасателей.
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