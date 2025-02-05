«Огонь охватил соседний склад»: площадь пожара на окраине Екатеринбурга увеличилась в разы. Фото

Огонь от горящего магазина в Екатеринбурге перекинулся на соседний склад
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, сотрудники мчс, пожарный
На месте работают больше 40 спасателей (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге площадь пожара в магазине автозапчастей на Елизавете увеличилась до 900 квадратных метров. Огонь перекинулся на соседний склад с маслом и антифризом, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России.

«Площадь пожара в Екатеринбурге увеличилась до 900 „квадратов“. Огонь охватил соседний склад с маслом и антифризом», — пояснили спасатели. На месте ЧП работают 44 пожарных и 14 единиц спецтехники.

Пожар охватил магазин «УралАвтоТрейд» по переулку Саранинский, 2 вечером 5 февраля. Изначально огонь разошелся до 300 квадратных метров, а возгорание тушили 18 спасателей.

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В Екатеринбурге площадь пожара в магазине автозапчастей на Елизавете увеличилась до 900 квадратных метров. Огонь перекинулся на соседний склад с маслом и антифризом, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России. «Площадь пожара в Екатеринбурге увеличилась до 900 „квадратов“. Огонь охватил соседний склад с маслом и антифризом», — пояснили спасатели. На месте ЧП работают 44 пожарных и 14 единиц спецтехники. Пожар охватил магазин «УралАвтоТрейд» по переулку Саранинский, 2 вечером 5 февраля. Изначально огонь разошелся до 300 квадратных метров, а возгорание тушили 18 спасателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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