В Екатеринбурге пожар охватил магазин автозапчастей. Фото, видео

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Учения МЧС. Тюмень, мчс, пожар, пожарные
Площадь пожара достигла 900 квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 5 февраля в районе Елизавета крупный пожар охватил магазин автозапчастей. На место уже прибыли спасатели, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России.

«В Саранинском переулке пламя охватило 300 „квадратов“ кровли и имущества», — пояснили в ведомстве. Пожар тушат 18 человек личного состава и шесть единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.

По словам очевидца, огонь за короткое время разошелся на 900 квадратных метров. Известно, что возгорание случилось в магазине «УралАвтоТрейд». Судя по фото собеседника, пожарные уже пробрались в помещение.

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В Екатеринбурге вечером 5 февраля в районе Елизавета крупный пожар охватил магазин автозапчастей. На место уже прибыли спасатели, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России. «В Саранинском переулке пламя охватило 300 „квадратов“ кровли и имущества», — пояснили в ведомстве. Пожар тушат 18 человек личного состава и шесть единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало. По словам очевидца, огонь за короткое время разошелся на 900 квадратных метров. Известно, что возгорание случилось в магазине «УралАвтоТрейд». Судя по фото собеседника, пожарные уже пробрались в помещение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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