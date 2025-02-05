В Екатеринбурге вечером 5 февраля в районе Елизавета крупный пожар охватил магазин автозапчастей. На место уже прибыли спасатели, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России.
«В Саранинском переулке пламя охватило 300 „квадратов“ кровли и имущества», — пояснили в ведомстве. Пожар тушат 18 человек личного состава и шесть единиц спецтехники. Информации о пострадавших не поступало.
По словам очевидца, огонь за короткое время разошелся на 900 квадратных метров. Известно, что возгорание случилось в магазине «УралАвтоТрейд». Судя по фото собеседника, пожарные уже пробрались в помещение.
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