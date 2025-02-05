«46 минут про уток — это перебор»: депутаты ужаснулись, послушав радио мэрии Екатеринбурга

Дума Екатеринбурга попросила поменять вещание «Города FM»

05 февраля 2025 в 20:14 Размер текста - 17 +

Депутатов гордумы не устроила работа «Города FM» Фото: Илья Московец © URA.RU Депутаты гордумы Екатеринбурга, послушав несколько дней подряд радио мэрии Екатеринбурга «Город FM», ужаснулись качеством контента. И два часа нарезали задачи новому руководству в лице Анны Каднай, недавно сменившей уволенную со скандалом Инну Боеву. На заседании думской комиссии по местному самоуправлению был корреспондент URA.RU. «45 или 46 минут про уток — это перебор. После этого сразу же переключаемся на абсолютно невзрачный блог про музыкантов. Что волнует тех людей, которые идут к нам на прием, — транспорт, ЖКХ, благоустройство, СВО. Слушая „Город FM“ последние дни, я ничего этого не услышал», — заявил в ходе заседания депутат Виктор Сомиков. Вспомнил о «проблемах уток» и «интимных проблемах женщин» и Станислав Киселев. Подчеркнув, что об этом он узнал после трех дней прослушивания радио. Депутат Елена Бондаренко поддержала коллег: «По подаче даже информации — не всегда она заходит, она даже неинтересна. Нет какого-то информационного диалога именно ведущих со слушателями. Не хватило новостей». Новость по теме В Екатеринбурге со скандалом избавились от директора мэрского радио, приемную Орлова осадили Депутат Константин Киселев отметил отсутствие продвижения станции в соцсетях, а также штатного smm-специалиста. «Во „ВКонтакте“ 5,2 тысячи [подписчиков]. Для радио, на которое выделяются бюджетные деньги, которое существует уже достаточно давно, это мало. Telegram-канал — 72 подписчика. А после этого мне начинают говорить об эффективности», — возмутился он. Первый зампредседателя думы Михаил Матвеев посоветовал городскому радио плотнее заниматься рекламой. «На рекламе сегодня средства массовой информации многие зарабатывают, многие держатся. Вот если бы расширить это, зарабатывать несколько больше. Пожелание к администрации города, чтобы это денежка не включалась непосредственно в бюджет существования самого учреждения», — добавил он. Глава комисии Дмитрий Сергин подсчитал, что на «Город FM» выделяется больше средств, чем на других — частных — станциях города, поэтому работу необходимо менять. «Мы примерно 20 миллионов выделяем из бюджета на существование радио и за год выходит две тысячи минут разговорного жанра. Получилось, что минута стоит 10 тысяч. Немножко дороже, чем те эфиры, которые нами используются», — отметил Сергин. Известно, что мэрия и так запланировала масштабные перемены в «Городе», желая сделать радиостанцию реальным медиаресурсом, который интересен простым слушателям. Реформу хотели провести еще в 2021 году, но наступил затяжной конфликт между администрацией и директором Боевой, имеющей собственный взгляд на ситуацию. Уволили Боеву в октябре 2024-го. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты гордумы Екатеринбурга, послушав несколько дней подряд радио мэрии Екатеринбурга «Город FM», ужаснулись качеством контента. И два часа нарезали задачи новому руководству в лице Анны Каднай, недавно сменившей уволенную со скандалом Инну Боеву. На заседании думской комиссии по местному самоуправлению был корреспондент URA.RU. «45 или 46 минут про уток — это перебор. После этого сразу же переключаемся на абсолютно невзрачный блог про музыкантов. Что волнует тех людей, которые идут к нам на прием, — транспорт, ЖКХ, благоустройство, СВО. Слушая „Город FM“ последние дни, я ничего этого не услышал», — заявил в ходе заседания депутат Виктор Сомиков. Вспомнил о «проблемах уток» и «интимных проблемах женщин» и Станислав Киселев. Подчеркнув, что об этом он узнал после трех дней прослушивания радио. Депутат Елена Бондаренко поддержала коллег: «По подаче даже информации — не всегда она заходит, она даже неинтересна. Нет какого-то информационного диалога именно ведущих со слушателями. Не хватило новостей». Депутат Константин Киселев отметил отсутствие продвижения станции в соцсетях, а также штатного smm-специалиста. «Во „ВКонтакте“ 5,2 тысячи [подписчиков]. Для радио, на которое выделяются бюджетные деньги, которое существует уже достаточно давно, это мало. Telegram-канал — 72 подписчика. А после этого мне начинают говорить об эффективности», — возмутился он. Первый зампредседателя думы Михаил Матвеев посоветовал городскому радио плотнее заниматься рекламой. «На рекламе сегодня средства массовой информации многие зарабатывают, многие держатся. Вот если бы расширить это, зарабатывать несколько больше. Пожелание к администрации города, чтобы это денежка не включалась непосредственно в бюджет существования самого учреждения», — добавил он. Глава комисии Дмитрий Сергин подсчитал, что на «Город FM» выделяется больше средств, чем на других — частных — станциях города, поэтому работу необходимо менять. «Мы примерно 20 миллионов выделяем из бюджета на существование радио и за год выходит две тысячи минут разговорного жанра. Получилось, что минута стоит 10 тысяч. Немножко дороже, чем те эфиры, которые нами используются», — отметил Сергин. Известно, что мэрия и так запланировала масштабные перемены в «Городе», желая сделать радиостанцию реальным медиаресурсом, который интересен простым слушателям. Реформу хотели провести еще в 2021 году, но наступил затяжной конфликт между администрацией и директором Боевой, имеющей собственный взгляд на ситуацию. Уволили Боеву в октябре 2024-го.