Передвижной ФАП оснащен всем необходимым для оказания первичной медпомощи Фото: Илья Московец © URA.RU

В районные больницы Челябинской области отправили передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.

«Для больниц районов Челябинской области закупили семь передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. В регионе такой техники еще не было. Автомобили отправили в Кусинский, Троицкий, Увельский, Катав-Ивановский и другие районы», — сообщили в ведомстве.

В ФАПе на колесах два отсека, в первом будут проводиться осмотры и браться анализы, во втором — стоит гинекологическое кресло, где можно принимать роды. Автомобиль оснащен всеми необходимыми приборами: тонометром, термометром, глюкометром, и медикаментами.

«Мобильный комплекс создан на базе Газели. В нем можно оказывать первую помощь, проводить диспансеризацию, вакцинацию в удаленных населенных пунктах с малым населением, где нет стационарных медучреждений», — цитирует пресс-служба директора Центра медицины катастроф Сергея Приколотина.

Всего в районы отправят семь таких передвижных ФАПов Фото: Пресс-служба минздрава региона

Медпункт на колесах оснащен тонометром, термометром, глюкометром и медикаментами Фото: Пресс-служба минздрава региона