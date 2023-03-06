06 марта 2023

В челябинские районы отправили медпункты на колесах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, давление, тонометр, здоровье, медицина
Передвижной ФАП оснащен всем необходимым для оказания первичной медпомощи Фото:

В районные больницы Челябинской области отправили передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.

«Для больниц районов Челябинской области закупили семь передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. В регионе такой техники еще не было. Автомобили отправили в Кусинский, Троицкий, Увельский, Катав-Ивановский и другие районы», — сообщили в ведомстве.

В ФАПе на колесах два отсека, в первом будут проводиться осмотры и браться анализы, во втором — стоит гинекологическое кресло, где можно принимать роды. Автомобиль оснащен всеми необходимыми приборами: тонометром, термометром, глюкометром, и медикаментами.

«Мобильный комплекс создан на базе Газели. В нем можно оказывать первую помощь, проводить диспансеризацию, вакцинацию в удаленных населенных пунктах с малым населением, где нет стационарных медучреждений», — цитирует пресс-служба директора Центра медицины катастроф Сергея Приколотина.

Всего в районы отправят семь таких передвижных ФАПов
Фото:
Медпункт на колесах оснащен тонометром, термометром, глюкометром и медикаментами
Фото:
В ФАПе оборудован отсек с гинекологическим креслом, чтобы можно было принимать роды
Фото:

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В районные больницы Челябинской области отправили передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона. «Для больниц районов Челябинской области закупили семь передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. В регионе такой техники еще не было. Автомобили отправили в Кусинский, Троицкий, Увельский, Катав-Ивановский и другие районы», — сообщили в ведомстве. В ФАПе на колесах два отсека, в первом будут проводиться осмотры и браться анализы, во втором — стоит гинекологическое кресло, где можно принимать роды. Автомобиль оснащен всеми необходимыми приборами: тонометром, термометром, глюкометром, и медикаментами. «Мобильный комплекс создан на базе Газели. В нем можно оказывать первую помощь, проводить диспансеризацию, вакцинацию в удаленных населенных пунктах с малым населением, где нет стационарных медучреждений», — цитирует пресс-служба директора Центра медицины катастроф Сергея Приколотина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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