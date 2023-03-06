Пермяки скупили почти все билеты на новое мужское шоу от «Дамских угодников». Скрин

07 марта 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

На шоу ожидается аншлаг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермяки скупили почти все билеты на новое шоу от «Дамских угодников», которое состоится 7 марта в 19:00. Билеты остались только на самые последние ряды и по бокам зала, где не очень хорошо видно сцену. «Единственное шоу „Дамских угодников“ с новой зажигательной программой „Женихи, или можно посмотреть всех?!“ в преддверии 8 марта! Не пропустите уникальное мужское танцевальное шоу, созданное мужчинами, чье призвание — создавать красоту в танце специально для женщин!», — указано в рекламном посте шоу. Билеты на первые ряды стоимостью от 1900 до 2800 скуплены практически полностью. Больше мест для больших компаний осталось на балконах 1-го и 2-го яруса. Ранее URA.RU сообщало, что в этот же день в ресторане «Кама» в преддверии 8 марта выступит бывший солист группы «Бутырка». Многие песни, которые он исполняет, стали хитами: «Запахло весной», «Кольщик», «Аттестат». Почти все билеты в амфитеатре раскуплены Скриншот с сайта perm.kassy.ru

Пермяки скупили почти все билеты на новое шоу от «Дамских угодников», которое состоится 7 марта в 19:00. Билеты остались только на самые последние ряды и по бокам зала, где не очень хорошо видно сцену. «Единственное шоу „Дамских угодников“ с новой зажигательной программой „Женихи, или можно посмотреть всех?!“ в преддверии 8 марта! Не пропустите уникальное мужское танцевальное шоу, созданное мужчинами, чье призвание — создавать красоту в танце специально для женщин!», — указано в рекламном посте шоу. Билеты на первые ряды стоимостью от 1900 до 2800 скуплены практически полностью. Больше мест для больших компаний осталось на балконах 1-го и 2-го яруса. Ранее URA.RU сообщало, что в этот же день в ресторане «Кама» в преддверии 8 марта выступит бывший солист группы «Бутырка». Многие песни, которые он исполняет, стали хитами: «Запахло весной», «Кольщик», «Аттестат».