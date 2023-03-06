Власти Нижневартовска оправдали пробки от перенастройки светофора

07 марта 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Светофор перенастроили из-за участившихся случаев ДТП на перекрестке Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) светофор на перекрестках улиц Омская и Нефтяников перенастроен с целью снижения аварийности на данном участке дороги. В администрации города на запрос корреспондента URA.RU пояснили, что с момента изменения регулирования на данном перекрестке не произошло ни одного ДТП. «По информации МБУ „Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска“, режим светофорного регулирования на пересечении Омская — Нефтяников изменен по решению рабочей группы комиссии по безопасности дорожного движения в связи с тем, что здесь участились случаи ДТП. Дополнительно сообщаем, что после введения изменений регулирования — на перекрестке не произошло ни одного ДТП», — поясняет администрация Нижневартовска на запрос агентства. Уточняется, что в данный момент регулировка находится в стадии мониторинга и корректировки. После анализа аварийности и пропускной способности перекрестка будет приниматься решение о целесообразности данных изменений. Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижневартовска жалуются на сильные пробки на перекрестке улиц Омская и Нефтяников. Затор вызван перенастройкой светофора и снижением времени его работы для проезда автомобилей до 12 секунд.

В Нижневартовске (ХМАО) светофор на перекрестках улиц Омская и Нефтяников перенастроен с целью снижения аварийности на данном участке дороги. В администрации города на запрос корреспондента URA.RU пояснили, что с момента изменения регулирования на данном перекрестке не произошло ни одного ДТП. «По информации МБУ „Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска“, режим светофорного регулирования на пересечении Омская — Нефтяников изменен по решению рабочей группы комиссии по безопасности дорожного движения в связи с тем, что здесь участились случаи ДТП. Дополнительно сообщаем, что после введения изменений регулирования — на перекрестке не произошло ни одного ДТП», — поясняет администрация Нижневартовска на запрос агентства. Уточняется, что в данный момент регулировка находится в стадии мониторинга и корректировки. После анализа аварийности и пропускной способности перекрестка будет приниматься решение о целесообразности данных изменений. Ранее URA.RU сообщало, что жители Нижневартовска жалуются на сильные пробки на перекрестке улиц Омская и Нефтяников. Затор вызван перенастройкой светофора и снижением времени его работы для проезда автомобилей до 12 секунд.