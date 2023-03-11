Марочко: ВСУ в Бахмуте перевозят боеприпасы в машинах скорой помощи

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Вооруженные силы Украины. stock, оружие, нато, винтовка, ВСУ, stock
ВСУ нарушают международные конвенции и используют символику «красного креста» в военных целях, уточнил Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перевозят боеприпасы в Бахмут (Артемовск) на машинах скорой помощи, что является нарушением международных конвенций. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В Бахмуте отмечено перемещение специализированного медицинского автотранспорта с нанесенными на нем опознавательными знаками (красного креста). <…> На данных автомобилях украинские боевики перевозят боеприпасы в нарушение международных конвенций», — уточнил Андрей Марочко. Его слова передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие Виктор Похозей, Максим Буткевич и Владислав Шель получили тюремные сроки за преступления в отношении мирного населения Донбасса. Осужденные применяли в ходе боевых действий в Донбассе методы, запрещенные Женевской конвенцией.

По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, ВСУ перебрасывают свои дополнительные подразделения в Бахмут. Марочко также уточнял, что ВСУ наращивают свою группировку к западу от Бахмута, сообщает телеканал 360. Ранее Украина в Бахмуте применила «умную бомбу» JDAM, передает «Национальная служба новостей».

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) перевозят боеприпасы в Бахмут (Артемовск) на машинах скорой помощи, что является нарушением международных конвенций. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В Бахмуте отмечено перемещение специализированного медицинского автотранспорта с нанесенными на нем опознавательными знаками (красного креста). <…> На данных автомобилях украинские боевики перевозят боеприпасы в нарушение международных конвенций», — уточнил Андрей Марочко. Его слова передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие Виктор Похозей, Максим Буткевич и Владислав Шель получили тюремные сроки за преступления в отношении мирного населения Донбасса. Осужденные применяли в ходе боевых действий в Донбассе методы, запрещенные Женевской конвенцией. По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, ВСУ перебрасывают свои дополнительные подразделения в Бахмут. Марочко также уточнял, что ВСУ наращивают свою группировку к западу от Бахмута, сообщает телеканал 360. Ранее Украина в Бахмуте применила «умную бомбу» JDAM, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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