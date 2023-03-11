Рогов предупредил о переброске дополнительных подразделений ВСУ в Бахмут

ВСУ стягивают силы в Бахмут, заявил Владимир Рогов Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают свои силы с запорожского направления в Бахмут (Артемовск). Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Фиксируется переброска подразделений ВСУ с запорожского направления на артемовское», — подчеркнул Владимир Рогов, передает ТАСС. Он уточнил, что Украина перебрасывает как мобилизованные силы, так и украинских бойцов, которые проходили обучение у западных специалистов. Рогов уточнил, что на запорожском направлении у Украины также много бойцов в районе 70 тысяч.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. В настоящий момент проходят боевые столкновения между ВС РФ и ВСУ за город Бахмут. В боях также принимают участие и бойцы из ЧВК «Вагнер», передают «Дни.ру».