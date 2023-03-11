Рогов предупредил о переброске дополнительных подразделений ВСУ в Бахмут

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, колонна, танк, ВСУ, украинские военные, stock
ВСУ стягивают силы в Бахмут, заявил Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают свои силы с запорожского направления в Бахмут (Артемовск). Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Фиксируется переброска подразделений ВСУ с запорожского направления на артемовское», — подчеркнул Владимир Рогов, передает ТАСС. Он уточнил, что Украина перебрасывает как мобилизованные силы, так и украинских бойцов, которые проходили обучение у западных специалистов. Рогов уточнил, что на запорожском направлении у Украины также много бойцов в районе 70 тысяч.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. В настоящий момент проходят боевые столкновения между ВС РФ и ВСУ за город Бахмут. В боях также принимают участие и бойцы из ЧВК «Вагнер», передают «Дни.ру».

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают свои силы с запорожского направления в Бахмут (Артемовск). Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Фиксируется переброска подразделений ВСУ с запорожского направления на артемовское», — подчеркнул Владимир Рогов, передает ТАСС. Он уточнил, что Украина перебрасывает как мобилизованные силы, так и украинских бойцов, которые проходили обучение у западных специалистов. Рогов уточнил, что на запорожском направлении у Украины также много бойцов в районе 70 тысяч. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. В настоящий момент проходят боевые столкновения между ВС РФ и ВСУ за город Бахмут. В боях также принимают участие и бойцы из ЧВК «Вагнер», передают «Дни.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...