12 марта 2023
11 марта 2023
10 марта 2023

Пермяк отсудил 150 тысяч рублей у застройщика за недостатки в квартире

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк получил деньги за дефекты, которые обнаружил в новой купленной квартире Фото:

Пермяк смог отсудить 150 тысяч рублей у застройщика за дефекты, которые он обнаружил в новой квартире. Подробности сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского суда Перми.

«Истец обратился в Орджоникидзевский районный суд с иском к ПАО «НПО «Искра» о взыскании стоимости работ и материалов, необходимых для устранения недостатков. Мужчина объяснил, что в квартире, в период гарантийного срока выявлены дефекты производственного характера. Они появились из-за нарушения требований нормативно-технической документации при строительстве и отделке квартир», — указано в пресс-релизе.

Суд, оценив результаты экспертизы, взыскал с ПАО «НПО «Искра» в пользу истца стоимость работ и материалов для устранения дефектов в размере 99711 рублей, компенсацию морального вреда в размере 4000 рублей, штраф в размере 50855 рублей и судебные издержки.

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Пермяк смог отсудить 150 тысяч рублей у застройщика за дефекты, которые он обнаружил в новой квартире. Подробности сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского суда Перми. «Истец обратился в Орджоникидзевский районный суд с иском к ПАО «НПО «Искра» о взыскании стоимости работ и материалов, необходимых для устранения недостатков. Мужчина объяснил, что в квартире, в период гарантийного срока выявлены дефекты производственного характера. Они появились из-за нарушения требований нормативно-технической документации при строительстве и отделке квартир», — указано в пресс-релизе. Суд, оценив результаты экспертизы, взыскал с ПАО «НПО «Искра» в пользу истца стоимость работ и материалов для устранения дефектов в размере 99711 рублей, компенсацию морального вреда в размере 4000 рублей, штраф в размере 50855 рублей и судебные издержки.
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