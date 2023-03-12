Пермяк отсудил 150 тысяч рублей у застройщика за недостатки в квартире

Пермяк смог отсудить 150 тысяч рублей у застройщика за дефекты, которые он обнаружил в новой квартире. Подробности сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского суда Перми.
«Истец обратился в Орджоникидзевский районный суд с иском к ПАО «НПО «Искра» о взыскании стоимости работ и материалов, необходимых для устранения недостатков. Мужчина объяснил, что в квартире, в период гарантийного срока выявлены дефекты производственного характера. Они появились из-за нарушения требований нормативно-технической документации при строительстве и отделке квартир», — указано в пресс-релизе.
Суд, оценив результаты экспертизы, взыскал с ПАО «НПО «Искра» в пользу истца стоимость работ и материалов для устранения дефектов в размере 99711 рублей, компенсацию морального вреда в размере 4000 рублей, штраф в размере 50855 рублей и судебные издержки.
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