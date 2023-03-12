12 марта 2023
11 марта 2023

В ХМАО строители набирают плотников с зарплатой в 500 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Иконописная мастерская. Пермь, столяр, религия, плотник, рабочий на заводе, рабочий на станке
В ХМАО ищут плотников на строительство бань Фото:

Строительная фирма «Построй мечту» ищет плотников в ХМАО. При обращении по телефону, указанному на сайте «Авито», корреспонденту URA.RU сообщили, что оплата зависит от объемов проделанной работы и составляет примерно 500 тысяч в месяц.

«Компания занимается строительством домов и бань из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. Оплата сдельная — шесть тысяч рублей с кубометра пиломатериала, в месяц компания гарантирует объем работы на сумму более 500 тыс рублей», — пояснили в компании.

У соискателей должен быть опыт работы более трех лет. С работниками заключают срочный договор, оплачивают проезд, предоставляют квартиру на время вахты.

Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) ищут строителей для обустройства производственной базы. За ремонт боксов заказчик готов заплатить больше миллиона рублей.

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Строительная фирма «Построй мечту» ищет плотников в ХМАО. При обращении по телефону, указанному на сайте «Авито», корреспонденту URA.RU сообщили, что оплата зависит от объемов проделанной работы и составляет примерно 500 тысяч в месяц. «Компания занимается строительством домов и бань из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса. Оплата сдельная — шесть тысяч рублей с кубометра пиломатериала, в месяц компания гарантирует объем работы на сумму более 500 тыс рублей», — пояснили в компании. У соискателей должен быть опыт работы более трех лет. С работниками заключают срочный договор, оплачивают проезд, предоставляют квартиру на время вахты. Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) ищут строителей для обустройства производственной базы. За ремонт боксов заказчик готов заплатить больше миллиона рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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