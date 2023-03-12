Губернатор Комарова наделила своего зама новым статусом

Вице-губернатор ХМАО Владислав Нигматулин назначен руководителем представительства Югры в Москве. Постановление о наделении его новыми полномочиями опубликовано на сайте правительства округа.
«Внести в постановление Губернатора „О персональном составе правительства ХМАО“ следующие изменения. Нигматулин Владислав Анварович — руководитель представительства — заместитель губернатора ХМАО — Югры», — указано в документе.
Согласно постановлению, глава представительства является куратором приоритетных проектов округа. Кроме того, он должен обеспечить взаимодействие органов исполнительной власти ХМАО с другими ветвями власти, а также «с федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, органами местного самоуправления и общественными объединениями в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и законодательством ХМАО». Постановление вступает в силу с 14 марта 2023 года.
Нигматулин, который занимался в окружном правительстве реализацией проекта строительства научно-технологического центра в Сургуте, в разговоре с URA.RU заявил, что будет параллельно занимать обе должности. «Задача, которая передо мной поставлена в новом качестве, во взаимодействии с федеральным правительством заводить в Югру крупные инвестиционные проекты», — прокомментировал Нигматулин.
Ранее URA.RU писало о реформах аппарата губернатора ХМАО. Согласно нововведениям, часть функций представительства была передана в недавно созданный департамент административного обеспечения.
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