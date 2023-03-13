«Уралхим» оштрафовали за утечку личных данных сотрудников

Решение оштрафовать компанию принял суд
Пермскую компанию «Уралхим» оштрафовали на 60 тысяч рублей за разглашение персональных данных сотрудников. Такое решение принял мировой суд в Москве.
«Признать компанию „Уралхим“ виновной по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ („Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ“)», — передает слова судьи ТАСС. Компании назначен штраф в размере 60 тысяч рублей.
В самой компании сообщили, что было проведено расследование. По его результатам принят ряд мер, призванных повысить цифровой уровень защиты персональных данных и коммерческой информации.
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