13 марта 2023

«Уралхим» оштрафовали за утечку личных данных сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Решение оштрафовать компанию принял суд Фото:

Пермскую компанию «Уралхим» оштрафовали на 60 тысяч рублей за разглашение персональных данных сотрудников. Такое решение принял мировой суд в Москве.

«Признать компанию „Уралхим“ виновной по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ („Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ“)», — передает слова судьи ТАСС. Компании назначен штраф в размере 60 тысяч рублей.

В самой компании сообщили, что было проведено расследование. По его результатам принят ряд мер, призванных повысить цифровой уровень защиты персональных данных и коммерческой информации.

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Пермскую компанию «Уралхим» оштрафовали на 60 тысяч рублей за разглашение персональных данных сотрудников. Такое решение принял мировой суд в Москве. «Признать компанию „Уралхим“ виновной по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ („Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ“)», — передает слова судьи ТАСС. Компании назначен штраф в размере 60 тысяч рублей. В самой компании сообщили, что было проведено расследование. По его результатам принят ряд мер, призванных повысить цифровой уровень защиты персональных данных и коммерческой информации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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