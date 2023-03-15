В Москве и Подмосковье запрещенные вещества продавали через фальшивые аптеки. Видео

Полицейские изъяли в Москве и области полтора центнера запрещенных веществ

15 марта 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Ирина Волк рассказала о ликвидации сети фальшивых аптек, торгующих запрещенными веществами Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Сотрудники МВД задержали злоумышленников, продававших запрещенные сильнодействующие вещества через фальшивые аптеки. Об этом рассказали в пресс-службе МВД РФ. Задержанным предъявлено обвинение, изъято 150 килограмм веществ. «Организатор криминальной деятельности приобретал препараты через подконтрольные юридические лица, имеющие соответствующую лицензию. Товар должным образом не регистрировался, выводился в нелегальный оборот и хранился на специально оборудованном складе», — рассказала Ирина Волк, передает пресс-центр МВД России. Уточняется, что реализация велась в пунктах с аптечными вывесками, но попасть туда можно было только по предварительной записи. Стоимость изъятых средств по расценкам черного рынка составляет порядка 35 млн рублей. Ранее сообщалось о ликвидации нарколаборатории в Иркутской области. Там сотрудники правоохранительных органов изъяли более 140 килограмм запрещенных веществ, передает RT. Задержано трое подозреваемых в преступлении, возбуждено уголовное дело.

Сотрудники МВД задержали злоумышленников, продававших запрещенные сильнодействующие вещества через фальшивые аптеки. Об этом рассказали в пресс-службе МВД РФ. Задержанным предъявлено обвинение, изъято 150 килограмм веществ. «Организатор криминальной деятельности приобретал препараты через подконтрольные юридические лица, имеющие соответствующую лицензию. Товар должным образом не регистрировался, выводился в нелегальный оборот и хранился на специально оборудованном складе», — рассказала Ирина Волк, передает пресс-центр МВД России. Уточняется, что реализация велась в пунктах с аптечными вывесками, но попасть туда можно было только по предварительной записи. Стоимость изъятых средств по расценкам черного рынка составляет порядка 35 млн рублей. Ранее сообщалось о ликвидации нарколаборатории в Иркутской области. Там сотрудники правоохранительных органов изъяли более 140 килограмм запрещенных веществ, передает RT. Задержано трое подозреваемых в преступлении, возбуждено уголовное дело.