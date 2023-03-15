Сотрудники МВД задержали злоумышленников, продававших запрещенные сильнодействующие вещества через фальшивые аптеки. Об этом рассказали в пресс-службе МВД РФ. Задержанным предъявлено обвинение, изъято 150 килограмм веществ.
«Организатор криминальной деятельности приобретал препараты через подконтрольные юридические лица, имеющие соответствующую лицензию. Товар должным образом не регистрировался, выводился в нелегальный оборот и хранился на специально оборудованном складе», — рассказала Ирина Волк, передает пресс-центр МВД России. Уточняется, что реализация велась в пунктах с аптечными вывесками, но попасть туда можно было только по предварительной записи. Стоимость изъятых средств по расценкам черного рынка составляет порядка 35 млн рублей.
Ранее сообщалось о ликвидации нарколаборатории в Иркутской области. Там сотрудники правоохранительных органов изъяли более 140 килограмм запрещенных веществ, передает RT. Задержано трое подозреваемых в преступлении, возбуждено уголовное дело.
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