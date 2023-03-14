В Челябинске на Кировке продается развлекательный центр с арендаторами. Помещение площадью 555 квадратных метров за 29 млн рублей. Информация об этом появилась 15 марта на популярном сайте объявлений «Авито».
«Продается торговое помещение в историческом здании в центре города на улице Кирова, дом 167. Там всегда высокий пешеходный трафик. Помещение занимают арендаторы: киберспортивный клуб и „Парк чудес Галилео“, которые платят за аренду в общей сложности 270 тысяч рублей без учета коммунальных платежей», — сообщается на сайте.
В карточке объявления указано, что в помещении сделан свежий ремонт, фасад остеклен, есть две входные группы. В здании высокие потолки и проведены центральные коммуникации.
О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.