14 марта 2023

В центре Челябинска выставили на продажу развлекательный центр. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ледового городка на площади Революции. Челябинск, улица кирова, кировка, новогодняя иллюминация
Помещение находится на Кировке, главной пешеходной улице города Фото:

В Челябинске на Кировке продается развлекательный центр с арендаторами. Помещение площадью 555 квадратных метров за 29 млн рублей. Информация об этом появилась 15 марта на популярном сайте объявлений «Авито».

«Продается торговое помещение в историческом здании в центре города на улице Кирова, дом 167. Там всегда высокий пешеходный трафик. Помещение занимают арендаторы: киберспортивный клуб и „Парк чудес Галилео“, которые платят за аренду в общей сложности 270 тысяч рублей без учета коммунальных платежей», — сообщается на сайте.

В карточке объявления указано, что в помещении сделан свежий ремонт, фасад остеклен, есть две входные группы. В здании высокие потолки и проведены центральные коммуникации.

На улице, где расположено здание, высокая проходимость
Фото:
Помещение находится на первом этаже здания
Фото:

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В Челябинске на Кировке продается развлекательный центр с арендаторами. Помещение площадью 555 квадратных метров за 29 млн рублей. Информация об этом появилась 15 марта на популярном сайте объявлений «Авито». «Продается торговое помещение в историческом здании в центре города на улице Кирова, дом 167. Там всегда высокий пешеходный трафик. Помещение занимают арендаторы: киберспортивный клуб и „Парк чудес Галилео“, которые платят за аренду в общей сложности 270 тысяч рублей без учета коммунальных платежей», — сообщается на сайте. В карточке объявления указано, что в помещении сделан свежий ремонт, фасад остеклен, есть две входные группы. В здании высокие потолки и проведены центральные коммуникации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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