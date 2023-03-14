Помещение находится на Кировке, главной пешеходной улице города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на Кировке продается развлекательный центр с арендаторами. Помещение площадью 555 квадратных метров за 29 млн рублей. Информация об этом появилась 15 марта на популярном сайте объявлений «Авито».

«Продается торговое помещение в историческом здании в центре города на улице Кирова, дом 167. Там всегда высокий пешеходный трафик. Помещение занимают арендаторы: киберспортивный клуб и „Парк чудес Галилео“, которые платят за аренду в общей сложности 270 тысяч рублей без учета коммунальных платежей», — сообщается на сайте.

В карточке объявления указано, что в помещении сделан свежий ремонт, фасад остеклен, есть две входные группы. В здании высокие потолки и проведены центральные коммуникации.

На улице, где расположено здание, высокая проходимость Фото: сервис Avito