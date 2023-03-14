14 марта 2023

В Тюменской области резко выросло количество коррупционных преступлений

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, взятка, коррупция, деньги
Число коррупционных преступлений в регионе за год выросло на 41,5% Фото:

В Тюменской области в 2022 году по сравнению с годом ранее на 41,5% выросло число коррупционных преступлений. Такие данные следуют из отчета регионального УМВД, направленного в Тюменскую облдуму (копия отчета имеется в распоряжении URA.RU).

«На 41,5% больше задокументировано преступлений коррупционной направленности (с 217 до 307), в том числе на 40,8% тяжких и особо тяжких (с 211 до 297). В четыре раза выросло количество преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере (с 38 до 146)», — говорится в документе.

Причины роста нарушений антикоррупционного законодательства в отчете не приведены. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД, ответ на него ожидается.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Тюменской области в 2022 году по сравнению с годом ранее на 41,5% выросло число коррупционных преступлений. Такие данные следуют из отчета регионального УМВД, направленного в Тюменскую облдуму (копия отчета имеется в распоряжении URA.RU). «На 41,5% больше задокументировано преступлений коррупционной направленности (с 217 до 307), в том числе на 40,8% тяжких и особо тяжких (с 211 до 297). В четыре раза выросло количество преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере (с 38 до 146)», — говорится в документе. Причины роста нарушений антикоррупционного законодательства в отчете не приведены. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД, ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...