В Тюменской области резко выросло количество коррупционных преступлений

В Тюменской области в 2022 году по сравнению с годом ранее на 41,5% выросло число коррупционных преступлений. Такие данные следуют из отчета регионального УМВД, направленного в Тюменскую облдуму (копия отчета имеется в распоряжении URA.RU).
«На 41,5% больше задокументировано преступлений коррупционной направленности (с 217 до 307), в том числе на 40,8% тяжких и особо тяжких (с 211 до 297). В четыре раза выросло количество преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере (с 38 до 146)», — говорится в документе.
Причины роста нарушений антикоррупционного законодательства в отчете не приведены. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД, ответ на него ожидается.
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