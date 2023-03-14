В Тюменской области резко выросло количество коррупционных преступлений

15 марта 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

Число коррупционных преступлений в регионе за год выросло на 41,5% Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Тюменской области в 2022 году по сравнению с годом ранее на 41,5% выросло число коррупционных преступлений. Такие данные следуют из отчета регионального УМВД, направленного в Тюменскую облдуму (копия отчета имеется в распоряжении URA.RU). «На 41,5% больше задокументировано преступлений коррупционной направленности (с 217 до 307), в том числе на 40,8% тяжких и особо тяжких (с 211 до 297). В четыре раза выросло количество преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере (с 38 до 146)», — говорится в документе. Причины роста нарушений антикоррупционного законодательства в отчете не приведены. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД, ответ на него ожидается.

В Тюменской области в 2022 году по сравнению с годом ранее на 41,5% выросло число коррупционных преступлений. Такие данные следуют из отчета регионального УМВД, направленного в Тюменскую облдуму (копия отчета имеется в распоряжении URA.RU). «На 41,5% больше задокументировано преступлений коррупционной направленности (с 217 до 307), в том числе на 40,8% тяжких и особо тяжких (с 211 до 297). В четыре раза выросло количество преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере (с 38 до 146)», — говорится в документе. Причины роста нарушений антикоррупционного законодательства в отчете не приведены. Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД, ответ на него ожидается.