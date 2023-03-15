15 марта 2023

Посетителям пермского паба расскажут о военной службе

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За барной стойкой можно будет узнать много интересного Фото:
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300-летие Перми

Пермский паб «Археология» на вечер превратится в лекторий. Знаниями с посетителями увеселительного заведения поделится военный историк Дмитрий Лобанов, который расскажет, как служили в Пермском гарнизоне. Анонс разместили в соцсетях проекта «Пермь-300».

«Дмитрий Лобанов расскажет об истории Пермского гарнизона с середины XVIII до начало XX века. Лекция „Про казармы Красные и не очень: как и где жили, и для чего в Перми появились военные“ пройдет в пабе „Археология“», — говорится в сообщении.

Лекция запланирована на 19:00 16 марта. Вход: free donation.

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Пермский паб «Археология» на вечер превратится в лекторий. Знаниями с посетителями увеселительного заведения поделится военный историк Дмитрий Лобанов, который расскажет, как служили в Пермском гарнизоне. Анонс разместили в соцсетях проекта «Пермь-300». «Дмитрий Лобанов расскажет об истории Пермского гарнизона с середины XVIII до начало XX века. Лекция „Про казармы Красные и не очень: как и где жили, и для чего в Перми появились военные“ пройдет в пабе „Археология“», — говорится в сообщении. Лекция запланирована на 19:00 16 марта. Вход: free donation.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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