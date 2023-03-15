Посетителям пермского паба расскажут о военной службе

За барной стойкой можно будет узнать много интересного
новость из сюжета300-летие Перми
Пермский паб «Археология» на вечер превратится в лекторий. Знаниями с посетителями увеселительного заведения поделится военный историк Дмитрий Лобанов, который расскажет, как служили в Пермском гарнизоне. Анонс разместили в соцсетях проекта «Пермь-300».
«Дмитрий Лобанов расскажет об истории Пермского гарнизона с середины XVIII до начало XX века. Лекция „Про казармы Красные и не очень: как и где жили, и для чего в Перми появились военные“ пройдет в пабе „Археология“», — говорится в сообщении.
Лекция запланирована на 19:00 16 марта. Вход: free donation.
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