Адвокат Ройзмана* попросил прекратить дело в отношении экс-мэра

Владислав Идамжапов привел аргументы в пользу своего подзащитного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Адвокат экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) Владислав Идамжапов попросил прекратить уголовное дело в отношении своего подзащитного. Об этом юрист заявил во время своего выступления на заседании суда.

«Идамжапов попросил прекратить дело. Он еще раз повторил, что правонарушение допустил не Ройзман», — сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

По словам Идамжапова, вывод о вине экс-политика пока делать нельзя. Для этого нужен запрос в соцсети, в которых был сделан репост.

Экс-мэра Екатеринбурга задержали сегодня. Поводом послужил экстремистский пост, якобы, отправленный Ройзманом* в группу «ВКонтакте». В настоящее время URA.RU ведет трансляцию из зала суда.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов