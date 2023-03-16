Адвокат Ройзмана* попросил прекратить дело в отношении экс-мэра

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Судебное заседание по Игорю Пушкарёву. Екатеринбург , идамжапов владислав
Владислав Идамжапов привел аргументы в пользу своего подзащитного Фото:

Адвокат экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) Владислав Идамжапов попросил прекратить уголовное дело в отношении своего подзащитного. Об этом юрист заявил во время своего выступления на заседании суда.

«Идамжапов попросил прекратить дело. Он еще раз повторил, что правонарушение допустил не Ройзман», — сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

По словам Идамжапова, вывод о вине экс-политика пока делать нельзя. Для этого нужен запрос в соцсети, в которых был сделан репост.

Экс-мэра Екатеринбурга задержали сегодня. Поводом послужил экстремистский пост, якобы, отправленный Ройзманом* в группу «ВКонтакте». В настоящее время URA.RU ведет трансляцию из зала суда.

*Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

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Адвокат экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) Владислав Идамжапов попросил прекратить уголовное дело в отношении своего подзащитного. Об этом юрист заявил во время своего выступления на заседании суда. «Идамжапов попросил прекратить дело. Он еще раз повторил, что правонарушение допустил не Ройзман», — сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. По словам Идамжапова, вывод о вине экс-политика пока делать нельзя. Для этого нужен запрос в соцсети, в которых был сделан репост. Экс-мэра Екатеринбурга задержали сегодня. Поводом послужил экстремистский пост, якобы, отправленный Ройзманом* в группу «ВКонтакте». В настоящее время URA.RU ведет трансляцию из зала суда. *Евгений Ройзман внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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