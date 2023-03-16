Суд определился с временем вынесения приговора Ройзману*

Приговор экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману* будет вынесен в 18:30 по уральскому времени

Судья удалился в совещательную комнату Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Приговор экс-мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману (признан иноагентом в РФ) будет вынесен Ленинским судом в 18:30 по уральскому времени. В настоящее время судья удалился в совещательную комнату.

«Судья удалился в совещательную комнату. Оглашение решения пройдет в 18:30», — сообщает корреспондент URA.RU из зала суда.

Суд над экс-мэром уральской столицы проходит в настоящее время в Екатеринбурге. URA.RU ведет прямую трансляцию из зала суда.