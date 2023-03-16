В ХМАО назвали самые дорогие вакансии

Машинисты, водители и врачи стали самыми высокооплачиваемыми работами в ХМАО

17 марта 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Чаще всего высокую зарплату предлагают в сферах «Нефть и газ», «Строительство» и «Услуги для бизнеса» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в ХМАО за март стали машинисты, водители и врачи. Именно этим специалистам в регионе чаще всего готовы платить более 150 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики Head Hunter. «На сегодняшний день 12% актуальных вакансий ХМАО предлагают зарплату от 150 тысяч рублей и выше. Как правило, такую высокую зарплату предлагают компании отраслей „Нефть и газ“, „Строительство“ и „Услуги для бизнеса“. Среди специалистов, которым чаще всего предлагают доход свыше 150 тысяч, лидируют машинисты (14%), водители (10%) и врачи (9%)», — сообщили аналитики сервиса журналисту агентства. Топ самых дорогих вакансий сервиса в ХМАО сейчас возглавляет позиция бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения — от 300 000 рублей до вычета налогов. Вторую строчку занимает работа ведущим инженером-программистом АСУТП — от 285 340 рублей на руки. Замыкает топ-3 менеджер по лизингу, которому готовы платить от 200 до 400 тысяч. «Средняя предлагаемая зарплата в регионе по итогам февраля составила 69 тысяч рублей, что на 10 тысяч больше, чем год назад», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало о самой популярной профессии среди вахтовиков. Тогда наиболее востребованными оказались водители.

Самыми высокооплачиваемыми вакансиями в ХМАО за март стали машинисты, водители и врачи. Именно этим специалистам в регионе чаще всего готовы платить более 150 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики Head Hunter. «На сегодняшний день 12% актуальных вакансий ХМАО предлагают зарплату от 150 тысяч рублей и выше. Как правило, такую высокую зарплату предлагают компании отраслей „Нефть и газ“, „Строительство“ и „Услуги для бизнеса“. Среди специалистов, которым чаще всего предлагают доход свыше 150 тысяч, лидируют машинисты (14%), водители (10%) и врачи (9%)», — сообщили аналитики сервиса журналисту агентства. Топ самых дорогих вакансий сервиса в ХМАО сейчас возглавляет позиция бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения — от 300 000 рублей до вычета налогов. Вторую строчку занимает работа ведущим инженером-программистом АСУТП — от 285 340 рублей на руки. Замыкает топ-3 менеджер по лизингу, которому готовы платить от 200 до 400 тысяч. «Средняя предлагаемая зарплата в регионе по итогам февраля составила 69 тысяч рублей, что на 10 тысяч больше, чем год назад», — добавляют аналитики. Ранее URA.RU рассказывало о самой популярной профессии среди вахтовиков. Тогда наиболее востребованными оказались водители.