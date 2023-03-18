Челябинскую область ждет дождливый апрель. Скрин

19 марта 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Дожди в апреле будут идти в Челябинской области с небольшими перерывами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Апрель в Челябинской области начнется с дождливой погоды. Большую часть месяца в регионе будет пасмурно, прогнозируют синоптики. «1-3 апреля в Челябинской области возможны дожди со снегом, дневная температура воздуха +6…+10 градусов. С 8 по 19 апреля в регионе будет идти дождь с небольшими перерывами», — говорится в долгосрочном прогнозе на сайте Gismeteo. Согласно прогнозу, с 23 апреля в Челябинскую область придет солнечная погода, дожди прекратятся. Воздух прогреется до +13…+18 градусов днем. По ночам будет +3…+10 градусов. Скрин с сайта «Гисметео»

Апрель в Челябинской области начнется с дождливой погоды. Большую часть месяца в регионе будет пасмурно, прогнозируют синоптики. «1-3 апреля в Челябинской области возможны дожди со снегом, дневная температура воздуха +6…+10 градусов. С 8 по 19 апреля в регионе будет идти дождь с небольшими перерывами», — говорится в долгосрочном прогнозе на сайте Gismeteo. Согласно прогнозу, с 23 апреля в Челябинскую область придет солнечная погода, дожди прекратятся. Воздух прогреется до +13…+18 градусов днем. По ночам будет +3…+10 градусов.