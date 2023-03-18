18 марта 2023
17 марта 2023

Челябинскую область ждет дождливый апрель. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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День металлурга. Мечел. Металлургический район. Челябинск., зонт, зрители, дождь
Дожди в апреле будут идти в Челябинской области с небольшими перерывами Фото:

Апрель в Челябинской области начнется с дождливой погоды. Большую часть месяца в регионе будет пасмурно, прогнозируют синоптики.

«1-3 апреля в Челябинской области возможны дожди со снегом, дневная температура воздуха +6…+10 градусов. С 8 по 19 апреля в регионе будет идти дождь с небольшими перерывами», — говорится в долгосрочном прогнозе на сайте Gismeteo.

Согласно прогнозу, с 23 апреля в Челябинскую область придет солнечная погода, дожди прекратятся. Воздух прогреется до +13…+18 градусов днем. По ночам будет +3…+10 градусов.

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Апрель в Челябинской области начнется с дождливой погоды. Большую часть месяца в регионе будет пасмурно, прогнозируют синоптики. «1-3 апреля в Челябинской области возможны дожди со снегом, дневная температура воздуха +6…+10 градусов. С 8 по 19 апреля в регионе будет идти дождь с небольшими перерывами», — говорится в долгосрочном прогнозе на сайте Gismeteo. Согласно прогнозу, с 23 апреля в Челябинскую область придет солнечная погода, дожди прекратятся. Воздух прогреется до +13…+18 градусов днем. По ночам будет +3…+10 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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