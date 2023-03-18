Дом пенсионеров был уничтожен огнем (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

К жителям Прикамья обратились с просьбой о помощи пенсионерам из Лысьвы, которые потеряли свой дом во время пожара. Огонь также уничтожил все их имущество, указано в сообщении в соцсети.

«14 марта у двоих неработающих пенсионеров сгорел дом по улице Баженова, 2 в Лысьве. Огонь уничтожил все годами нажитое имущество. Сейчас мы ищем новое жилье, чтобы поселить родителей и начать строительство небольшого домика, разбираем завалы и горелки. С вашей помощью мы сможем до осени поставить стены, крышу и завести свет и тепло», — пишет дочь погорельцев Наталья Прокошева в группе «Лысьва — Что случилось?» в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что пожилые погорельцы долгие годы работали на севере и мечтали в старости жить на своей малой Родине. Купили этот дом недавно, но пожить они в нем не успели. Пожар уничтожил все. Информацию об инциденте ранее URA.RU подтверждали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

О том, что местные жители оказали помощь семье погорельцев в соседней Свердловской области, URA.RU писало ранее. Тогда все члены многодетной семьи не пострадали, но осталась без жилья.