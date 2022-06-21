Благотворители из Фонда Святой Екатерины решили помочь свердловчанам Фото: Фонд Святой Екатерины

Многодетная семья из Алапаевска (Свердловская область) осталась без дома — он сгорел. Все члены большой семьи не пострадали, но полностью потеряли хозяйство. Пожар уничтожил постройку, где содержались поросята, кролики и курицы. Семье пришлось ютиться в садовом домике. В Фонде Святой Екатерины узнали о семье и решили им помочь — подарили дом. Об этом URA.RU рассказали в благотворительной организации.

«Год назад у семьи Немытовых из Алапаевска сгорел дом. Все члены семьи чудом выжили, а вот животных спасти не удалось. Погиб бычок, а также поросята, кролики и курицы. Родители с четырьмя детьми жили в маленьком садовом домике. Благотворители из Фонда Святой Екатерины решили помочь свердловчанам. Они [меценаты] купили для многодетной семьи новый дом», — сказано в сообщении.

Ранее агентство писало, что слабовидящий Сергей Мамаев из Екатеринбурга потерял в пожаре жилье, которое было оборудовано системой «умный дом». Администрация Железнодорожного района города выделила погорельцу комнату. Технику, которая помогает инвалиду по зрению вести полноценную жизнь, приобрел Фонд Святой Екатерины.

Семье подарили дом Фото: Фонд Святой Екатерины

Учредители Фонда Святой Екатерины решили помочь многодетной семье из Алапаевска Фото: Фонд Святой Екатерины