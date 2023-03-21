В мэрии Нижневартовска не увидели опасности в кирпичах, падающих с крыши детсада

Обрушения кирпичного фасада детского сада «Успех» в Нижневартовске (ХМАО) не представляет опасности для самого здания. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«Обследование стены детского сада N 47 „Успех“ показало, что под воздействием воды, стекающей с кровли здания, происходит разрушение облицовочного слоя кирпичной кладки здания. Облицовочный слой не является конструктивом здания и, соответственно, не несет технологической нагрузки. В связи с чем опасность разрушения здания отсутствует», — сообщили в мэрии.
Чиновники отметили, что летом будет проведен ремонт кровли здания, а после этого должны будут привести в порядок и фасад детского сада. При этом о безопасности детей и сотрудников детского сада в администрации ничего не сказали.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО рушится фасад детского сада. Жители разместили в социальной сети «ВКонтакте» пост о том, что с крыши здания падают кирпичи.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.