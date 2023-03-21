21 марта 2023
20 марта 2023

В мэрии Нижневартовска не увидели опасности в кирпичах, падающих с крыши детсада

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство Дома Новой Культуры. Первоуральск, кирпич, строительные материалы
Летом в детском саду планируют ремонт Фото:

Обрушения кирпичного фасада детского сада «Успех» в Нижневартовске (ХМАО) не представляет опасности для самого здания. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«Обследование стены детского сада N 47 „Успех“ показало, что под воздействием воды, стекающей с кровли здания, происходит разрушение облицовочного слоя кирпичной кладки здания. Облицовочный слой не является конструктивом здания и, соответственно, не несет технологической нагрузки. В связи с чем опасность разрушения здания отсутствует», — сообщили в мэрии.

Чиновники отметили, что летом будет проведен ремонт кровли здания, а после этого должны будут привести в порядок и фасад детского сада. При этом о безопасности детей и сотрудников детского сада в администрации ничего не сказали.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО рушится фасад детского сада. Жители разместили в социальной сети «ВКонтакте» пост о том, что с крыши здания падают кирпичи.

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Обрушения кирпичного фасада детского сада «Успех» в Нижневартовске (ХМАО) не представляет опасности для самого здания. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «Обследование стены детского сада N 47 „Успех“ показало, что под воздействием воды, стекающей с кровли здания, происходит разрушение облицовочного слоя кирпичной кладки здания. Облицовочный слой не является конструктивом здания и, соответственно, не несет технологической нагрузки. В связи с чем опасность разрушения здания отсутствует», — сообщили в мэрии. Чиновники отметили, что летом будет проведен ремонт кровли здания, а после этого должны будут привести в порядок и фасад детского сада. При этом о безопасности детей и сотрудников детского сада в администрации ничего не сказали. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО рушится фасад детского сада. Жители разместили в социальной сети «ВКонтакте» пост о том, что с крыши здания падают кирпичи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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