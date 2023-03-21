Сургутский военный из зоны СВО обратился к молодым землякам. Видео

22 марта 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Жители Сургута собрали 40 тысяч рублей на покупку квадрокоптера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащий из Сургута (ХМАО) с позывным Шаман, участвующий в спецоперации на Украине, поблагодарил молодежь города за помощь в покупке квадрокоптера. Пост со словами благодарности размещен в telegram-канале думы города. «Все, люди добрые, собрали мы на „птичку“. Не ожидал. И даже больше собрали, чем надеялся. В общем, птичку я еду забирать. Спасибо большое», — сообщил боец. Помощь в сборе денег военнослужащим оказали члены молодежной палаты Сургута. «Молодежь Сургута всегда готова помочь военнослужащим, которые находятся в зоне СВО. Благодарю всех, кто участвует в объявленных сборах. Спасибо большое», — сообщил председатель молодежной палаты при думе Сургута Никита Никешин. Ранее URA.RU сообщали, что в ХМАО мастерская бесплатно ремонтируют автомобили для отправки в зону СВО. Помогают мастерам сотни жителей города.

Военнослужащий из Сургута (ХМАО) с позывным Шаман, участвующий в спецоперации на Украине, поблагодарил молодежь города за помощь в покупке квадрокоптера. Пост со словами благодарности размещен в telegram-канале думы города. «Все, люди добрые, собрали мы на „птичку“. Не ожидал. И даже больше собрали, чем надеялся. В общем, птичку я еду забирать. Спасибо большое», — сообщил боец. Помощь в сборе денег военнослужащим оказали члены молодежной палаты Сургута. «Молодежь Сургута всегда готова помочь военнослужащим, которые находятся в зоне СВО. Благодарю всех, кто участвует в объявленных сборах. Спасибо большое», — сообщил председатель молодежной палаты при думе Сургута Никита Никешин. Ранее URA.RU сообщали, что в ХМАО мастерская бесплатно ремонтируют автомобили для отправки в зону СВО. Помогают мастерам сотни жителей города.