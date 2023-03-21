21 марта 2023

Сургутский военный из зоны СВО обратился к молодым землякам. Видео

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, автомат, армия, военные, солдаты, мобилизация, военная специальность, сбойка
Жители Сургута собрали 40 тысяч рублей на покупку квадрокоптера Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Сургута (ХМАО) с позывным Шаман, участвующий в спецоперации на Украине, поблагодарил молодежь города за помощь в покупке квадрокоптера. Пост со словами благодарности размещен в telegram-канале думы города.

«Все, люди добрые, собрали мы на „птичку“. Не ожидал. И даже больше собрали, чем надеялся. В общем, птичку я еду забирать. Спасибо большое», — сообщил боец.

Помощь в сборе денег военнослужащим оказали члены молодежной палаты Сургута. «Молодежь Сургута всегда готова помочь военнослужащим, которые находятся в зоне СВО. Благодарю всех, кто участвует в объявленных сборах. Спасибо большое», — сообщил председатель молодежной палаты при думе Сургута Никита Никешин.

Ранее URA.RU сообщали, что в ХМАО мастерская бесплатно ремонтируют автомобили для отправки в зону СВО. Помогают мастерам сотни жителей города.

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Военнослужащий из Сургута (ХМАО) с позывным Шаман, участвующий в спецоперации на Украине, поблагодарил молодежь города за помощь в покупке квадрокоптера. Пост со словами благодарности размещен в telegram-канале думы города. «Все, люди добрые, собрали мы на „птичку“. Не ожидал. И даже больше собрали, чем надеялся. В общем, птичку я еду забирать. Спасибо большое», — сообщил боец. Помощь в сборе денег военнослужащим оказали члены молодежной палаты Сургута. «Молодежь Сургута всегда готова помочь военнослужащим, которые находятся в зоне СВО. Благодарю всех, кто участвует в объявленных сборах. Спасибо большое», — сообщил председатель молодежной палаты при думе Сургута Никита Никешин. Ранее URA.RU сообщали, что в ХМАО мастерская бесплатно ремонтируют автомобили для отправки в зону СВО. Помогают мастерам сотни жителей города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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