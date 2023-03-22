Действующее помещение скалодрома продают в ЖК «Александровский» в Челябинске. Собственник просит за готовый бизнес 60 тысяч рублей за квадратный метр.
«Открыта продажа коммерческого помещения площадью 348,9 квадратных метров в доме по адресу: улица Аношкина, 6, ЖК „Александровский“. Помещение расположено на первом этаже многоквартирного жилого дома», — говорится в объявлении на сайте «Авито».
Уточняется, что помещение оборудовано под скалодром. Есть потенциальный арендатор — сеть скалодромов «Хочу лазить». Собственник предлагает размещение вывески на фасаде здания, а также парковку по периметру здания. Причины продажи бизнеса не уточняются.
Ранее в Челябинске выставили на продажу спортивный зал площадью 600 квадратных метров. Продавец просил за объект 10 миллионов рублей.
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