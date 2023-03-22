22 марта 2023

В элитном челябинском микрорайоне продают скалодром. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скалодром. Тюмень, скалодром, активный отдых, болдер
В ЖК «Александровский» выставили на продажу скалодром Фото:

Действующее помещение скалодрома продают в ЖК «Александровский» в Челябинске. Собственник просит за готовый бизнес 60 тысяч рублей за квадратный метр.

«Открыта продажа коммерческого помещения площадью 348,9 квадратных метров в доме по адресу: улица Аношкина, 6, ЖК „Александровский“. Помещение расположено на первом этаже многоквартирного жилого дома», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Уточняется, что помещение оборудовано под скалодром. Есть потенциальный арендатор — сеть скалодромов «Хочу лазить». Собственник предлагает размещение вывески на фасаде здания, а также парковку по периметру здания. Причины продажи бизнеса не уточняются.

Ранее в Челябинске выставили на продажу спортивный зал площадью 600 квадратных метров. Продавец просил за объект 10 миллионов рублей.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Действующее помещение скалодрома продают в ЖК «Александровский» в Челябинске. Собственник просит за готовый бизнес 60 тысяч рублей за квадратный метр. «Открыта продажа коммерческого помещения площадью 348,9 квадратных метров в доме по адресу: улица Аношкина, 6, ЖК „Александровский“. Помещение расположено на первом этаже многоквартирного жилого дома», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Уточняется, что помещение оборудовано под скалодром. Есть потенциальный арендатор — сеть скалодромов «Хочу лазить». Собственник предлагает размещение вывески на фасаде здания, а также парковку по периметру здания. Причины продажи бизнеса не уточняются. Ранее в Челябинске выставили на продажу спортивный зал площадью 600 квадратных метров. Продавец просил за объект 10 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...