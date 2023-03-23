Полянского разозлила позиция Запада по расследованию взрывов «Северных потоков»

24 марта 2023 в 01:10 Размер текста - 17 +

Западные делегации не стали обсуждать проект российской резолюции в ООН Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» На Совете Безопасности ООН западные делегации демонстративно не включились в работу по обсуждению проекта российской резолюции о создании независимой комиссии по расследованию диверсии на «Северных потоках». Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Мы добросовестно провели экспертную работу над текстом, убрали все противоречивые моменты для конструктивно настроенных партнеров, в результате у западников, которые в эту работу демонстративно не включались, остался один единственный „аргумент“: международного расследования не требуется, поскольку они доверяют расследованиям Дании, Швеции и Германии», — написал в своем telegram-канале Дмитрий Полянский. Диверсия на газопроводах «Северный поток» произошла в ночь на 26 сентября 2022 года. Всего на нитках газопровода произошло четыре взрыва. В РФ назвали случившееся терактом. Журналист Сеймур Херш провел независимое расследование о причастности США к подрыву газопроводов «Северные потоки», результаты которого опубликовал 8 февраля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в России согласны с результатами данного расследования и признают их объективными. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что знает секретные подробности о подрыве газопроводов «Северные потоки», но не может о них рассказать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Совете Безопасности ООН западные делегации демонстративно не включились в работу по обсуждению проекта российской резолюции о создании независимой комиссии по расследованию диверсии на «Северных потоках». Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Мы добросовестно провели экспертную работу над текстом, убрали все противоречивые моменты для конструктивно настроенных партнеров, в результате у западников, которые в эту работу демонстративно не включались, остался один единственный „аргумент“: международного расследования не требуется, поскольку они доверяют расследованиям Дании, Швеции и Германии», — написал в своем telegram-канале Дмитрий Полянский. Диверсия на газопроводах «Северный поток» произошла в ночь на 26 сентября 2022 года. Всего на нитках газопровода произошло четыре взрыва. В РФ назвали случившееся терактом. Журналист Сеймур Херш провел независимое расследование о причастности США к подрыву газопроводов «Северные потоки», результаты которого опубликовал 8 февраля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в России согласны с результатами данного расследования и признают их объективными. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что знает секретные подробности о подрыве газопроводов «Северные потоки», но не может о них рассказать.