Свердловчане просят патриарха Кирилла пустить их на могилы в скандальный Среднеуральский монастырь

Свердловчане просят патриарха Кирилла сделать кладбище на территории Среднеуральского женского монастыря открытым для посещения Фото: Александр Кадников © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Родственники людей, похороненных на территории Среднеуральского женского монастыря, обратились к патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу с просьбой помочь сделать кладбище открытым для посещения. Сейчас там располагается более 80 могил. Обращение опубликовано в telegram-канале «Защита Отца Сергия».

«Уже на протяжении двух лет у нас и многих других родственников усопших нет возможности попасть на кладбище монастыря. На протяжении двух лет за могилами никто не ухаживает. Обращаемся к вам как к главе Русской Православной Церкви в надежде быть услышанными», — говорится в сообщении telegram-канала.

Ранее URA.RU писало, что Бабушкинский суд Москвы признал виновным по нескольким статьям УК РФ отлученного от церкви схимонаха, экс-схиигумена Екатеринбургской епархии Русской православной церкви (РПЦ) отца Сергия. Суд отправил его в колонию на семь лет.

Это не первый приговор для Сергия. В начале октября 2020 СК РФ возбудили против него дело по факту истязания детей на территории монастыря. В период с 2004 по 2019 года в монастыре в качестве воспитательных мер били семерых детей. 30 ноября 2021 года Измайловский районный суд Москвы приговорил Николая Романова (имя Сергия в миру) к 3,5 года лишения свободы за склонение к суициду, нарушение права на свободу вероисповедания и самоуправство.