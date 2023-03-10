Загородные дома в Екатеринбурге рекордно дешевеют, несмотря на высокий спрос. Скрин

10 марта 2023 в 12:48 Размер текста - 17 +

Благодаря обеспеченности рынка стройматериалами в Екатеринбурге дешевеют цены на загородные объекты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Среди екатеринбуржцев растет спрос на загородную недвижимость, несмотря на это меньше чем за две недели средняя стоимость объекта в упала на 700 тысяч рублей. За такой же период времени цена его аренды понизилась на 20 тысяч рублей. Это следует из динамики цен Restate на загородную недвижимость. Средняя стоимость загородного объекта 17 февраля 2023 года составляла 8,9 млн рублей. На 3 марта того же года цена упала на 8,85% до 8,2 млн рублей. За такой же срок времени изменилась стоимость месячной аренды недвижимости с 58 тысячи до 38 тысячи рублей на 34,4%. Специалисты по загородной недвижимости не удивлены таким скачком расценок, так как уверены, что в России нет проблем с базовыми стройматериалами, именно поэтому повышенный спрос не мешает снижаться средней стоимости домов в Екатеринбурге. «Есть вероятность, что данная акция закончится в ближайшее время, так как наступает сезон для загородных объектов», — отметил собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что спрос на загородную недвижимость в Екатеринбурге бьет очередные рекорды. В 2023 году количество заявок на покупку подобных объектов выросло до 83,4%. Такой же тренд задел многие крупные города России. Спад средней цены на загородные объекты в Екатеринбурге Скрин: сайт Restate Средняя стоимость месячной аренды загородной недвижимости в столице Урала Скрин: сайт Restate

Среди екатеринбуржцев растет спрос на загородную недвижимость, несмотря на это меньше чем за две недели средняя стоимость объекта в упала на 700 тысяч рублей. За такой же период времени цена его аренды понизилась на 20 тысяч рублей. Это следует из динамики цен Restate на загородную недвижимость. Средняя стоимость загородного объекта 17 февраля 2023 года составляла 8,9 млн рублей. На 3 марта того же года цена упала на 8,85% до 8,2 млн рублей. За такой же срок времени изменилась стоимость месячной аренды недвижимости с 58 тысячи до 38 тысячи рублей на 34,4%. Специалисты по загородной недвижимости не удивлены таким скачком расценок, так как уверены, что в России нет проблем с базовыми стройматериалами, именно поэтому повышенный спрос не мешает снижаться средней стоимости домов в Екатеринбурге. «Есть вероятность, что данная акция закончится в ближайшее время, так как наступает сезон для загородных объектов», — отметил собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало, что спрос на загородную недвижимость в Екатеринбурге бьет очередные рекорды. В 2023 году количество заявок на покупку подобных объектов выросло до 83,4%. Такой же тренд задел многие крупные города России.