Водитель выгнал свердловчанку с детьми из автобуса из-за коляски

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) водитель автобуса №25 выгнал пассажирку с двумя детьми из салона общественного транспорта из-за коляски. Об этом рассказала свердловчанка в соцсети.
«Водитель, громко на весь салон заорал, чтобы женщина немедленно вышла из автобуса, так как коляска занимает слишком много места на задней площадке! Расплакавшаяся женщина с детьми, молча вышла из салона автобуса», — рассказала свердловчанка в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил Новости».
По словам пассажирки, инцидент произошел 25 марта примерно в 19 часов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что в январе в Нижнем Тагиле произошел подобный случай. Водитель автобуса отказался вести пассажирку с ребенком, сообщив, что в общественный транспорт с коляской заходить запрещено.
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