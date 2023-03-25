Водитель выгнал свердловчанку с детьми из автобуса из-за коляски

26 марта 2023 в 01:59 Размер текста - 17 +

Водитель выгнал пассажирку с детьми из автобуса из-за коляски Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) водитель автобуса №25 выгнал пассажирку с двумя детьми из салона общественного транспорта из-за коляски. Об этом рассказала свердловчанка в соцсети. «Водитель, громко на весь салон заорал, чтобы женщина немедленно вышла из автобуса, так как коляска занимает слишком много места на задней площадке! Расплакавшаяся женщина с детьми, молча вышла из салона автобуса», — рассказала свердловчанка в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил Новости». По словам пассажирки, инцидент произошел 25 марта примерно в 19 часов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в январе в Нижнем Тагиле произошел подобный случай. Водитель автобуса отказался вести пассажирку с ребенком, сообщив, что в общественный транспорт с коляской заходить запрещено.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) водитель автобуса №25 выгнал пассажирку с двумя детьми из салона общественного транспорта из-за коляски. Об этом рассказала свердловчанка в соцсети. «Водитель, громко на весь салон заорал, чтобы женщина немедленно вышла из автобуса, так как коляска занимает слишком много места на задней площадке! Расплакавшаяся женщина с детьми, молча вышла из салона автобуса», — рассказала свердловчанка в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил Новости». По словам пассажирки, инцидент произошел 25 марта примерно в 19 часов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в январе в Нижнем Тагиле произошел подобный случай. Водитель автобуса отказался вести пассажирку с ребенком, сообщив, что в общественный транспорт с коляской заходить запрещено.