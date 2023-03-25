25 марта 2023

Водитель выгнал свердловчанку с детьми из автобуса из-за коляски

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусная остановка. Курган, автобусная остановка, автобус, пассажиры автобуса, ожидание автобуса, транспортная реформа
Водитель выгнал пассажирку с детьми из автобуса из-за коляски Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) водитель автобуса №25 выгнал пассажирку с двумя детьми из салона общественного транспорта из-за коляски. Об этом рассказала свердловчанка в соцсети.

«Водитель, громко на весь салон заорал, чтобы женщина немедленно вышла из автобуса, так как коляска занимает слишком много места на задней площадке! Расплакавшаяся женщина с детьми, молча вышла из салона автобуса», — рассказала свердловчанка в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил Новости».

По словам пассажирки, инцидент произошел 25 марта примерно в 19 часов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в январе в Нижнем Тагиле произошел подобный случай. Водитель автобуса отказался вести пассажирку с ребенком, сообщив, что в общественный транспорт с коляской заходить запрещено.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) водитель автобуса №25 выгнал пассажирку с двумя детьми из салона общественного транспорта из-за коляски. Об этом рассказала свердловчанка в соцсети. «Водитель, громко на весь салон заорал, чтобы женщина немедленно вышла из автобуса, так как коляска занимает слишком много места на задней площадке! Расплакавшаяся женщина с детьми, молча вышла из салона автобуса», — рассказала свердловчанка в telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил Новости». По словам пассажирки, инцидент произошел 25 марта примерно в 19 часов. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в январе в Нижнем Тагиле произошел подобный случай. Водитель автобуса отказался вести пассажирку с ребенком, сообщив, что в общественный транспорт с коляской заходить запрещено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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