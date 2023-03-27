В посольстве Великобритании раскрыли, из-за чего генконсул Ричард Дьюэлл покидает Урал

Посольство Великобритании: Ричард Дьюэлл переходит на другую дипломатическую должность
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Работу Дьюэлла на посту генконсула высоко оценила посол Великобритании в России Фото:

Генконсул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл, который покинет Урал 31 марта, переходит на другую дипломатическую должность. Его работу на посту генконсула высоко оценила посол Великобритании в России Дебора Броннерт. Об этом URA.RU рассказали в Британском посольстве в Москве.

«Г-н Ричард Дьюэлл долгое время был генеральным консулом в Екатеринбурге. После очень успешного четырехлетнего руководства работой Генерального консульства Великобритании в Екатеринбурге, г-н Дьюэлл переходит на другую дипломатическую должность в соответствии с обычной практикой. Посол Великобритании в России дама Дебора Броннерт благодарна Ричарду Дьюэллу за оказанную услугу и желает ему всего наилучшего в его новой роли. Новый генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге будет объявлен в установленном порядке», — отметили в представительстве.

Ричард Дьюэлл назначен генеральным консулом в Екатеринбурге в феврале 2019 года. Он начал службу в Министерстве иностранных дел Великобритании в 2000 году и работал в Бишкеке, Таллине, Нью-Йорке, на островах Питкэрн, в Женеве и Брюсселе.

Ранее URA.RU писало, что из Екатеринбурга срочно высылают статусного европейского дипломата. По словам источников URA.RU, уход генконсула Великобритании в Екатеринбурге Ричарда Дьюэлла со своего поста связан с недоверием Лондона и посольства в Москве. Проблемы дипломата начались после ошибок в организации работы с общественностью.

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Генконсул Великобритании в Екатеринбурге Ричард Дьюэлл, который покинет Урал 31 марта, переходит на другую дипломатическую должность. Его работу на посту генконсула высоко оценила посол Великобритании в России Дебора Броннерт. Об этом URA.RU рассказали в Британском посольстве в Москве. «Г-н Ричард Дьюэлл долгое время был генеральным консулом в Екатеринбурге. После очень успешного четырехлетнего руководства работой Генерального консульства Великобритании в Екатеринбурге, г-н Дьюэлл переходит на другую дипломатическую должность в соответствии с обычной практикой. Посол Великобритании в России дама Дебора Броннерт благодарна Ричарду Дьюэллу за оказанную услугу и желает ему всего наилучшего в его новой роли. Новый генеральный консул Великобритании в Екатеринбурге будет объявлен в установленном порядке», — отметили в представительстве. Ричард Дьюэлл назначен генеральным консулом в Екатеринбурге в феврале 2019 года. Он начал службу в Министерстве иностранных дел Великобритании в 2000 году и работал в Бишкеке, Таллине, Нью-Йорке, на островах Питкэрн, в Женеве и Брюсселе. Ранее URA.RU писало, что из Екатеринбурга срочно высылают статусного европейского дипломата. По словам источников URA.RU, уход генконсула Великобритании в Екатеринбурге Ричарда Дьюэлла со своего поста связан с недоверием Лондона и посольства в Москве. Проблемы дипломата начались после ошибок в организации работы с общественностью.
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