27 марта 2023

Свердловский депутат Госдумы навестила раненых солдат в госпитале. Фото

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Итоговый "Форум действий" ОНФ. Москва, рябцева жанна, портрет
Жанна Рябцева навестила солдат в московском госпитале имени Бурденко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева навестила раненых солдат, участвовавших в спецоперации на Украине, в госпитале имени Бурденко (Москва). По ее словам, все солдаты обратно рвутся на фронт.

«Навестила наших раненых ребят в госпитале имени Н.Н. Бурденко, есть бойцы из Свердловской области. Вне зависимости от тяжести ранений, все рвутся обратно на фронт. Стальной характер, наши люди», — написала Рябцева в telegram-канале.

Ранее Жанна Рябцева приезжала в госпиталь к раненым свердловским бойцам. У мужчин были осколочные ранения. Но, как говорила Рябцева, они держались бодро.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По словам российского лидера, главной целью операции является защита мирного населения Донбасса.

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Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева навестила раненых солдат, участвовавших в спецоперации на Украине, в госпитале имени Бурденко (Москва). По ее словам, все солдаты обратно рвутся на фронт. «Навестила наших раненых ребят в госпитале имени Н.Н. Бурденко, есть бойцы из Свердловской области. Вне зависимости от тяжести ранений, все рвутся обратно на фронт. Стальной характер, наши люди», — написала Рябцева в telegram-канале. Ранее Жанна Рябцева приезжала в госпиталь к раненым свердловским бойцам. У мужчин были осколочные ранения. Но, как говорила Рябцева, они держались бодро. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По словам российского лидера, главной целью операции является защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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