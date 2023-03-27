Свердловский депутат Госдумы навестила раненых солдат в госпитале. Фото

28 марта 2023 в 06:09 Размер текста - 17 +

Жанна Рябцева навестила солдат в московском госпитале имени Бурденко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева навестила раненых солдат, участвовавших в спецоперации на Украине, в госпитале имени Бурденко (Москва). По ее словам, все солдаты обратно рвутся на фронт. «Навестила наших раненых ребят в госпитале имени Н.Н. Бурденко, есть бойцы из Свердловской области. Вне зависимости от тяжести ранений, все рвутся обратно на фронт. Стальной характер, наши люди», — написала Рябцева в telegram-канале. Ранее Жанна Рябцева приезжала в госпиталь к раненым свердловским бойцам. У мужчин были осколочные ранения. Но, как говорила Рябцева, они держались бодро. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По словам российского лидера, главной целью операции является защита мирного населения Донбасса. Фото: telegram-канал Жанны Рябцевой Фото: telegram-канал Жанны Рябцевой

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева навестила раненых солдат, участвовавших в спецоперации на Украине, в госпитале имени Бурденко (Москва). По ее словам, все солдаты обратно рвутся на фронт. «Навестила наших раненых ребят в госпитале имени Н.Н. Бурденко, есть бойцы из Свердловской области. Вне зависимости от тяжести ранений, все рвутся обратно на фронт. Стальной характер, наши люди», — написала Рябцева в telegram-канале. Ранее Жанна Рябцева приезжала в госпиталь к раненым свердловским бойцам. У мужчин были осколочные ранения. Но, как говорила Рябцева, они держались бодро. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. По словам российского лидера, главной целью операции является защита мирного населения Донбасса.