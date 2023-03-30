У челябинских застройщиков выросли затраты на строительство

Себестоимость квадратного метра в Челябинской области выросла на 30% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Себестоимость строительства в Челябинской области за два года увеличилась на 30%. Об этом сообщается в исследовании, проведенном порталом «Циан для профи».

«Средневзвешенная цена „квадрата“ по себестоимости в новостройках в Челябинской области за два года увеличилась на 30%. Квадратный метр жилья весной 2021 года обходился челябинским застройщикам в 28,2 тысячи рублей. В марте 2023 года цена поднялась до 37 тысяч за квадрат. Тем не менее, это наименьший прирост среди городов РФ» — говорится на портале «Циан для профи».

Согласно исследованию, наибольший прирост отмечен для Крыма — 108%, Москвы — 81% и Ставропольского края — 73%. В среднем по России себестоимость строительства выросла в полтора раза — на 47%.