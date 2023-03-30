У челябинских застройщиков выросли затраты на строительство

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Строительство кампуса ЮуРГУ к саммитам ШОС и БРИКС. Челябинск, строительство, стройка
Себестоимость квадратного метра в Челябинской области выросла на 30% Фото:

Себестоимость строительства в Челябинской области за два года увеличилась на 30%. Об этом сообщается в исследовании, проведенном порталом «Циан для профи».

«Средневзвешенная цена „квадрата“ по себестоимости в новостройках в Челябинской области за два года увеличилась на 30%. Квадратный метр жилья весной 2021 года обходился челябинским застройщикам в 28,2 тысячи рублей. В марте 2023 года цена поднялась до 37 тысяч за квадрат. Тем не менее, это наименьший прирост среди городов РФ» — говорится на портале «Циан для профи».

Согласно исследованию, наибольший прирост отмечен для Крыма — 108%, Москвы — 81% и Ставропольского края — 73%. В среднем по России себестоимость строительства выросла в полтора раза — на 47%.

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Себестоимость строительства в Челябинской области за два года увеличилась на 30%. Об этом сообщается в исследовании, проведенном порталом «Циан для профи». «Средневзвешенная цена „квадрата“ по себестоимости в новостройках в Челябинской области за два года увеличилась на 30%. Квадратный метр жилья весной 2021 года обходился челябинским застройщикам в 28,2 тысячи рублей. В марте 2023 года цена поднялась до 37 тысяч за квадрат. Тем не менее, это наименьший прирост среди городов РФ» — говорится на портале «Циан для профи». Согласно исследованию, наибольший прирост отмечен для Крыма — 108%, Москвы — 81% и Ставропольского края — 73%. В среднем по России себестоимость строительства выросла в полтора раза — на 47%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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