03 апреля 2023

Птицефабрика «Пермская» продана холдингу из Татарстана

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Птицефабрика «Пермская» — крупнейший поставщик курятины в Пермском крае Фото:

Птицефабрика «Пермская» продана холдингу из Татарстана «Агросила». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

«В агрохолдинге сообщили, что агрохолдинг выкупил 100% акций владельца фабрики АО „Продо Птицефабрика Пермская“. Информация о стоимости пакета акций не разглашается», — пишет издание. По мнению экспертов, сумма сделки могла составить около трех миллиардов рублей.

Птицефабрика «Пермская» находится в поселке Сылва Пермского края. Она является одним из старейших сельхозпредприятий региона. На сегодняшний день птицефабрика — крупнейшей поставщик куриного мяса в Пермском крае.

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Птицефабрика «Пермская» продана холдингу из Татарстана «Агросила». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». «В агрохолдинге сообщили, что агрохолдинг выкупил 100% акций владельца фабрики АО „Продо Птицефабрика Пермская“. Информация о стоимости пакета акций не разглашается», — пишет издание. По мнению экспертов, сумма сделки могла составить около трех миллиардов рублей. Птицефабрика «Пермская» находится в поселке Сылва Пермского края. Она является одним из старейших сельхозпредприятий региона. На сегодняшний день птицефабрика — крупнейшей поставщик куриного мяса в Пермском крае.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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