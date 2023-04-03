Птицефабрика «Пермская» продана холдингу из Татарстана

04 апреля 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Птицефабрика «Пермская» — крупнейший поставщик курятины в Пермском крае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Птицефабрика «Пермская» продана холдингу из Татарстана «Агросила». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». «В агрохолдинге сообщили, что агрохолдинг выкупил 100% акций владельца фабрики АО „Продо Птицефабрика Пермская“. Информация о стоимости пакета акций не разглашается», — пишет издание. По мнению экспертов, сумма сделки могла составить около трех миллиардов рублей. Птицефабрика «Пермская» находится в поселке Сылва Пермского края. Она является одним из старейших сельхозпредприятий региона. На сегодняшний день птицефабрика — крупнейшей поставщик куриного мяса в Пермском крае.

Птицефабрика «Пермская» продана холдингу из Татарстана «Агросила». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье». «В агрохолдинге сообщили, что агрохолдинг выкупил 100% акций владельца фабрики АО „Продо Птицефабрика Пермская“. Информация о стоимости пакета акций не разглашается», — пишет издание. По мнению экспертов, сумма сделки могла составить около трех миллиардов рублей. Птицефабрика «Пермская» находится в поселке Сылва Пермского края. Она является одним из старейших сельхозпредприятий региона. На сегодняшний день птицефабрика — крупнейшей поставщик куриного мяса в Пермском крае.