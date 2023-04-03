Ведьма Эльмира проведет для желающих ритуал на привлечение финансов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей Перми пригласили на встречу с родовой ведьмой. Мероприятие запланировано на 6 апреля. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила сама организатор встречи Эльмира Кара.

«6 апреля расскажу о ведовстве. Познакомившись со мной, поймете, что черная кошка не принесет вред, если перебежит вам дорогу, а черная ведьма, это не только порча и сглаз, а реальная помощь людям», — рассказала организатор мероприятия. Также Эльмира пообещала ответить вопросы участников встречи и провести «ритуал на открытие возможностей и привлечение финансов».

URA.RU писало также о шабаше ведьм, попасть на который могли исключительно женщины. А фестиваль «Кошмариум», который в Перми рассчитывали провести в Хеллоуин, вызвал у горожан негативную реакцию. Вместо него было принято решение устроить фестиваль сказок по мотивам поэта и писателя Александра Пушкина.