03 апреля 2023

Пермяков пригласили на встречу с родовой ведьмой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Гадалка и ее карты. Екатеринбург
Ведьма Эльмира проведет для желающих ритуал на привлечение финансов Фото:

Жителей Перми пригласили на встречу с родовой ведьмой. Мероприятие запланировано на 6 апреля. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила сама организатор встречи Эльмира Кара.

«6 апреля расскажу о ведовстве. Познакомившись со мной, поймете, что черная кошка не принесет вред, если перебежит вам дорогу, а черная ведьма, это не только порча и сглаз, а реальная помощь людям», — рассказала организатор мероприятия. Также Эльмира пообещала ответить вопросы участников встречи и провести «ритуал на открытие возможностей и привлечение финансов».

URA.RU писало также о шабаше ведьм, попасть на который могли исключительно женщины. А фестиваль «Кошмариум», который в Перми рассчитывали провести в Хеллоуин, вызвал у горожан негативную реакцию. Вместо него было принято решение устроить фестиваль сказок по мотивам поэта и писателя Александра Пушкина.

Чайный вечер с ведьмой состоится в Перми 6 апреля
Чайный вечер с ведьмой состоится в Перми 6 апреля

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Жителей Перми пригласили на встречу с родовой ведьмой. Мероприятие запланировано на 6 апреля. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила сама организатор встречи Эльмира Кара. «6 апреля расскажу о ведовстве. Познакомившись со мной, поймете, что черная кошка не принесет вред, если перебежит вам дорогу, а черная ведьма, это не только порча и сглаз, а реальная помощь людям», — рассказала организатор мероприятия. Также Эльмира пообещала ответить вопросы участников встречи и провести «ритуал на открытие возможностей и привлечение финансов». URA.RU писало также о шабаше ведьм, попасть на который могли исключительно женщины. А фестиваль «Кошмариум», который в Перми рассчитывали провести в Хеллоуин, вызвал у горожан негативную реакцию. Вместо него было принято решение устроить фестиваль сказок по мотивам поэта и писателя Александра Пушкина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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